Na 'cloud-defined' netwerken, is er nu ook cloud-defined opslag. Dat is toch de term die nieuwe start-up Nebulon op zijn systeem plakt.

Het gaat om een vorm van opslag waarbij een groot deel van het opslagbeheer naar de cloud wordt gestuurd, terwijl input/output (I/O) wordt geregeld door een PCIe-kaart die je op de eigen servers monteert.

Bedoeling van Nebulon is om een on-premises opslagoplossing te bouwen op grote schaal, die geen extra rekenkracht van de gebruikte servers afsnoept, zo zegt CEO Siamak Nazari in een online conferentie waar ook Data News bij was. De oplossing zou zo zijn uitgedokterd dat ze voor dezelfde opslagcapaciteit de helft goedkoper is dan wat je zou betalen voor hardwarematige enterprise storage controllers.

Nebulon, gebaseerd in Silicon Valley, werd in 2018 opgericht door enkele ex-medewerkers van opslagspecialist 3PAR. Het lanceerde zijn product vorige week en plant om in september naar de markt te trekken. Dat product is in essentie een PCIe-kaart die Nebulon zelf ontworpen heeft. Je monteert die op een server en ze regelt de verwerking van alle opslag voor dat toestel. "Je kan die service processing unit (SPU) nog het best vergelijken met een functionele computer", legt Tobias Flitsch, product manager voor Nebulon, uit. "Die draait alle datadiensten op de kaart, waardoor je geen software op de server zelf moet installeren. Zo zitten klanten ook niet vast aan een oplossing in hun cluster, en moeten ze geen aanpassingen maken aan hun eigen software, hypervisor en dergelijke. De kaart is de motor van alle cloud data storage features."

De opslagkaart van Nebulon © Nebulon

Want zoals gezegd, het ding is 'cloud-defined'. De verschillende Nebulon-kaarten in het datacenter zijn geconnecteerd met elkaar en met een clouddienst. Die laatste zorgt voor de monitoring en provisioning die in andere opstellingen ook door de controller zelf zou gebeuren. Nebulon hoopt op deze manier met vrij goedkope componenten toch een bijzonder schaalbare oplossing te leveren.

Uiteindelijk gaat het hier om een vrij originele kijk op een SAN of storage area network. Tot 32 van de SPU's kan je connecteren om een storagepool te vormen waarin dan verschillende volumes aan opslag worden gedefinieerd via het online Nebulon On-platform. Dat platform draait voorlopig op AWS of Google Cloud. In eerste instantie moet Nebulon ook per site gedraaid worden, al plant het bedrijf om later ondersteuning in te bouwen voor meer uitgestrekte clusters.

