Volkswagen kan een nieuwe schadeclaim voor zogenoemde sjoemeldiesels tegemoet zien. De stichting Diesel Emissions Justice Foundation (DEJF) werkt aan een juridische procedure om Volkswagen en de zustermerken Audi, Seat, Skoda en Porsche aansprakelijk te stellen. De stichting wil eerst met Volkswagen praten, met de claim als stok achter de deur.

Gedupeerden kunnen zich vanaf deze week aanmelden bij de stichting, zodat ze meedoen aan de massaclaim. De stichting begint in Nederland, maar wil uitbreiden naar andere Europese landen, om zo sterker te staan in de procedure. Juriste Femke Hendriks, directeur van de stichting, wil dat de gedupeerde autobezitters een schadevergoeding krijgen. "Ze hebben in een gemanipuleerde auto gereden, die moeilijk verkoopbaar is op de tweedehandsmarkt. Ze hebben meer onderhoudskosten gehad en meer brandstof verbruikt dan ze mochten verwachten. En het is de vraag of de rijvaardigheden van de auto wel waren zoals ze mochten verwachten."

Hendriks wil zich niet vastleggen op een schadebedrag. "In de Verenigde Staten heeft Volkswagen voor 15 miljard dollar geschikt, terwijl daar 500.000 auto's rondreden. Hier gaat het om 8,5 miljoen auto's die nog steeds rondrijden. Het voert op dit moment te ver om te zeggen dat mensen het volledige aankoopbedrag van hun auto terugkrijgen, dat kunnen wij niet beloven. We willen een redelijke vergoeding."

Volkswagen heeft jarenlang speciale software gebruikt voor de uitstoot van dieselauto's. Tijdens tests leken de wagens schoner dan ze echt waren. De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt gaf Volkswagen daar de maximale boete van 450.000 euro voor. In Duitsland kreeg het bedrijf een miljard boete voor het schandaal. In ons land lopen overigens ook al schadeclaims, die echter nog niet afgerond zijn.