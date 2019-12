De iPhone 11 Pro blijft je locatie zoeken en doorgeven aan Apple, ook al staat lokalisatie voor elke mogelijke app en dienst uitgeschakeld.

'What happens on your iphone stays on your iphone'. Onder die naam had Apple begin dit jaar, onder meer tijdens de CES-beurs in Las Vegas, een advertentiecampagne lopen.

Securityjournalist Brian Krebs ontdekt nu dat de telefoon locatiegegevens verzamelt, zelfs wanneer locatiedata voor alle apps en systeemservices op het toestel individueel zijn uitgeschakeld. Hij merkt daarbij op dat dit volgens Apple standaard is. Dat vloekt volgens Krebs met de claim dat het bedrijf zorgvuldig omgaat met privacy.

Volgens Krebs stellen de privacyvoorwaarden van de iPhone dat als lokalisatiediensten in het algemeen aan staan, dat je telefoon regelmatig de locatie van nabijgelegen wifi-hotspots en zendmasten doorstuurt naar Apple om een beeld te krijgen van hotspots en zendmasten in bepaalde omgevingen.

Het is wel mogelijk om locatietracking volledig uit te schakelen, via settings-privacy-location services en ze daar uit te schakelen. Maar specifieke apps blokkeren van locatietracking is dus niet voldoende. Krebs had de tracking doorgegeven als mogelijke bug, maar Apple ziet het niet als een probleem.