Vivaldi heeft donderdag versie 3.4 van zijn gelijknamige browser gelanceerd. Er zijn de gebruikelijke technische verfijningen, maar de 'feature' die het meest in het oog springt is... het ingebakken arcadespel Vivaldia.

Vivaldi 3.4 is beschikbaar voor Windows, macOS, Linux én Android-toestellen, en het Spel is ook op al deze platformen te spelen - zowel online als offline. Surf simpelweg naar het adres vivaldi://game en de actie kan beginnen. Spelen op de computer kan via de cursortoetsen, maar er is ook ondersteuning voor gamecontrollers voorzien.

CyclePunk

De ontwikkelaar omschrijft Vivaldia zelf als een jaren 80-arcade game dat geïnspireerd is op de genres Cyberpunk en Future Noir. Een beetje gamer zal echter ook onmiddellijk elementen van Nintendo's Mario Bros. herkennen.

Het verhaal in een notendop: vredige stad wordt overgenomen door kwaadaardige machines die mensen in cijfers willen veranderen, en de enige die dat kan voorkomen, is Vivaldia. Op haar CyclePunk-eenwieler neemt ze het op tegen de vijand, en probeert ze de stad en de toekomst van haar inwoners terug te claimen. Vivaldia is overigens niet de eerste game in een browser. In Google Chrome zit er ook één, dat automatisch start wanneer je even geen internetverbinding hebt.

Onbeperkt personaliseerbaar

Er zitten uiteraard ook nog wat andere nieuwigheden in Vivaldi 3.4. Zo kan de gebruiker contextuele menu's meer naar zijn hand zetten, worden webpagina's automatisch opnieuw geladen, en worden schermafbeeldingen desgewenst meteen toegevoegd aan een nieuwe notitie.

Verder is Vivaldi vooral de browser van de schier onbeperkte mogelijkheden om de look and feel van het programma naar je hand te zetten. Heb je de adresbalk of je tabbladen liever aan de onderkant van het scherm, of wil je een andere achtergrondafbeelding op je pagina met favorieten? Vivaldi biedt er gegarandeerd een instelling voor.

Voor wie de ontstaansgeschiedenis van Vivaldi niet kent: de man achter het programma, de IJslandse programmeur en entrepreneur Jón Von Tetzchner, was lange tijd de topman van Opera Software. Bij dat bedrijf, de maker van de Opera-browser, trok hij in 2011 uit onvrede de deur achter zich dicht. Opera diende volgens Von Tetzchner niet langer 'de belangen van de gebruikers noch van de programmeurs die in 1994 mee aan de wieg stonden'. In 2015 sloeg de Scandinaviër terug met een eerste testversie van zijn Vivaldi-browser, waarvan donderdag dus versie 3.4 verscheen.

