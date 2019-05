Vanaf 27 augustus zullen de smartphonegames Fire Emblem Heroes en Animal Crossing Pocket Camp niet langer gespeeld kunnen worden door Belgen. Nintento biedt de spelletjes met zogeheten 'lootboxen' niet langer aan omdat ze in ons land kunnen beschouwd worden als gokspellen.

Lootboxen zijn willekeurige, virtuele beloningen die spelers gratis of tegen betaling kunnen krijgen. De controverse rond 'Star Wars Battlefront 2', waarbij deze dozen niet alleen een cosmetische upgrade gaven aan het spel maar ook de prestaties van spelers bevorderden, was eind 2017 de aanleiding voor justitieminister Koen Geens om de Kansspelcommissie een onderzoek te laten starten.

Die kwam vorig jaar tot de conclusie dat drie van de vier onderzochte spellen ('Overwatch', 'Counter Strike Global Offen­sive' en 'FIFA 18') onder het etiket 'kansspel' vallen. Bijgevolg is het tegen de Belgische wet om minderjarigen daaraan bloot te stellen. Bij de bekendmaking van het rapport riep Geens in eerste instantie op tot overleg met de sector, maar hij dreigde ook met gevangenisstraffen tot vijf jaar en boetes die oplopen tot 800.000 euro als er geen veranderingen zouden komen. Daarop haalden de uitgevers (Blizard, Valve en EA) de lootboxen uit hun games.

De smartphonespelletjes van Nintendo werden niet onderzocht in het rapport van de Kansspelcommissie, maar het bedrijf wil ze uit voorzorg niet meer uitbrengen in ons land. "Vanwege de huidige onduidelijke situatie in België omtrent bepaalde in-game verdienmodellen, hebben we besloten om de service voor Animal Crossing: Pocket Camp en Fire Emblem Heroes in België te beëindigen. Vanaf dinsdag 27 augustus 2019 is het daarom niet meer mogelijk om de games te spelen en te downloaden", laat Nintendo weten op haar website.

Spelers die nog zogeheten 'Orbs' en/of 'Leaf Tickets' in hun account hebben, kunnen deze blijven gebruiken totdat de service eindigt. Ook toekomstige Nintendo-games met soortgelijke verdienmodellen zullen niet meer worden uitgebracht in België.