Wat krijg je als 's wereld meest bekende loodgieter samenwerkt met een van de meest iconische speelgoedmerken? Het antwoord is Lego Super Mario: de Nintendo-held die munten verzamelt in fysieke levels met Lego-bouwstenen.

Lego heeft zich als speelgoedmerk al jaren geleden voor het eerst verbonden met videogames. Maar een iconische computerheld die nu ook een échte Lego-held wordt, dat hadden we nog niet gezien. Het gaat om een nieuwe productlijn die jonge kinderen nu ook fysiek onderdompelt in de wereld van Super Mario.

Heel veel is er nog niet bekend: een YouTube-teaser maakt wel duidelijk dat je met een interactief Mario-figuur munten moet verzamelen in een gamelevel die je zelf opbouwt met Lego-bouwstenen. "Het nieuwe product dat we samen met The Lego Group hebben gecreëerd, probeert twee verschillende speelstijlen te combineren - één waarin je zelf vrij de wereld van Mario bouwt en één waarin je speelt met Mario in de door jou gecreëerde wereld", vat Takashi Tezuka, Game Producer bij Nintendo het opzet samen.

Vanaf augustus moet de speelset in de winkels liggen. Meer (technische) details zijn er nog niet, net als een eerste richtprijs.

Lego heeft zich als speelgoedmerk al jaren geleden voor het eerst verbonden met videogames. Maar een iconische computerheld die nu ook een échte Lego-held wordt, dat hadden we nog niet gezien. Het gaat om een nieuwe productlijn die jonge kinderen nu ook fysiek onderdompelt in de wereld van Super Mario.Heel veel is er nog niet bekend: een YouTube-teaser maakt wel duidelijk dat je met een interactief Mario-figuur munten moet verzamelen in een gamelevel die je zelf opbouwt met Lego-bouwstenen. "Het nieuwe product dat we samen met The Lego Group hebben gecreëerd, probeert twee verschillende speelstijlen te combineren - één waarin je zelf vrij de wereld van Mario bouwt en één waarin je speelt met Mario in de door jou gecreëerde wereld", vat Takashi Tezuka, Game Producer bij Nintendo het opzet samen.Vanaf augustus moet de speelset in de winkels liggen. Meer (technische) details zijn er nog niet, net als een eerste richtprijs.