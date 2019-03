'Nintendo gaat twee nieuwe Switch-modellen lanceren'

Nintendo gaat, vermoedelijk deze zomer, twee nieuwe versies van de Switch lanceren. Die moeten het momentum van de populaire spelconsole verlengen.

Heel veel details zijn er nog niet bekend, maar volgens bronnen van de Wall Street Journal k ijkt Nintendo naar een Switch met meer geavanceerde functies, mikkend op zwaardere games, en een goedkoper model voor meer casual spelers. Die laatste zou daarbij ook deels de draagbare 3DS console opvolgen.

Naar alle verwachting worden de consoles in juni tijdens de E3 gamebeurs in Los Angeles onthuld om enkele maanden later te worden verkocht.

Details over de prijzen of exacte functies van de toestellen zijn er nog niet. Maar op de goedkopere versie zou bijvoorbeeld geen vibratie op de controllers meer zitten. Het gerucht dat Nintendo in het najaar van 2019 een nieuwe Switch zou uitbrengen circuleert echter al meer dan een jaar.

Nintendo lanceerde de Switch in maart 2017 en dat legde het bedrijf geen windeieren. Volgens de Wall Street Journal is tachtig procent van Nintendo's omzet afkomstig van de hard- en software van de console. Het is niet ongewoon dat consolemakers na enkele jaren een nieuwe, soms goedkopere of modernere, versie van een bestaand toestel uitbrengen, om dat momentum te verlengen.