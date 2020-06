Gamebedrijf Nintendo heeft aangegeven dat het de wachtwoorden van nog eens 140.000 accounts heeft aangepast die mogelijk werden gehackt. Dat aantal komt bovenop de 160.000 accounts die in april werden gereset.

Eind april werd duidelijk dat Nintendo werd geplaagd door een reeks 'account hijackings'. Daarbij logden hackers in op de oudere Nintendo Network ID van gebruikers. Nintendo Network ID's werden gebruikt op oudere consoles als de Nintendo 3DS en de Wii U. Gebruikers konden daarmee games online games downloaden. Nieuwere consoles als de populaire Switch gebruiken een ander systeem, maar die account is vaak nog gelinkt aan zo'n oudere Nintendo Network ID van dezelfde gebruiker. Ongeoorloofde toegang tot het oudere systeem laat dus toe om via de nieuwere account aankopen te doen, zeker omdat daar vaak een kredietkaart of PayPal-account aan vasthangt.

Bij de vorige golf hijackings resette Nintendo al het wachtwoord van 160.000 gebruikers. Nu heeft het bij nader onderzoek nog eens 140.000 gebruikers gevonden die mogelijk getroffen werden. Hun accounts werden ook uitgelogd en de wachtwoorden werden gereset. Nintendo heeft het ook onmogelijk gemaakt om op een Switch in te loggen via een Nintendo Network ID.

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de logins konden worden gestolen. Wie een oudere account heeft kan hoe dan ook best zijn wachtwoord veranderen, of de link met de account weghalen (als je je Wii U toch niet meer gebruikt). Nintendo raadt gebruikers ook aan om tweestapsverificatie in te stellen voor hun Switch.

