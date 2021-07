Het Japanse Nintendo brengt op 8 oktober een vernieuwde versie van zijn populaire Switch uit. De opvolger van de hybride console (onderweg én aan de tv te gebruiken) krijgt een groter scherm van 7-inch met OLED-technologie.

Hoewel het schermformaat toeneemt van 6,2- naar 7-inch, blijft het toestel qua afmetingen ongeveer hetzelfde als zijn voorganger. Het display is nu bovendien van het OLED-type, wat zorgt voor intensere kleuren en een beter contrast.

LAN-poort aan boord

Andere verbeteringen zijn de verstelbare standaard voor gaming in 'tafelstijl', een nieuwe houder met een LAN-poort (ethernetaansluiting) voor de meest stabiele online-ervaring, dubbel zoveel systeemgeheugen als voorheen (nu 64 GB) en verbeterde luidsprekers.

De Nintendo Switch OLED verschijnt op 8 oktober, op dezelfde dag dat ook Metroid Dread wordt uitgebracht. Die game is een direct vervolg op Metroid Fusion en is de nieuwste telg in de 2D-Metroid-saga die begon met het oorspronkelijke Metroid op de NES.

Nintendo introduceert de nieuwe console in twee kleurstellingen: een model met witte houder en witte Joy-Con-controllers, en een versie met zwarte hoofdunit en met neonrode en neonblauwe Joy-Con-controllers. De prijs van de Nintendo Switch OLED is nog niet bekend. Het huidige model vind je tegenwoordig vanaf zo'n 319 euro.

De witte uitvoering. © Nintendo

