Nintendo komt binnenkort met Gamestudio, een spel voor de Switch waar je zelf games leert ontwikkelen om nadien te spelen of te delen met vrienden.

Leren programmeren en ontwikkelen is al enkele jaren aan een opmars bezig. Nu stapt ook Nintendo in die boot met Gamestudio. Het spel biedt interactieve lessen aan die je de basis van visueel programmeren geven.

© Nintendo

Stapsgewijs worden verschillende concepten uitgelegd en krijg je puzzels en opdrachten om je kennis te testen. Maar wie weg is met de techniek, kan ook in een vrije modus zelf spellen ontwikkelen en die nadien online uitwisselen met vrienden of familie.

© Nintendo

Gamestudio is beschikbaar vanaf 11 juni in de Nintendo eShop voor 29,99 euro. Het is te spelen met een Joy-Con-controller, Switch-Pro-controller, al geeft Nintendo aan dat het met een compatibele muis makkelijker te spelen is.

Gamestudio is met de controllers te spelen, maar Nintendo geeft zelf aan dat een muis makkelijker is. © Nintendo

