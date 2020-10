Nintendo gaat voor het eerst een pretpark openen. In de lente van 2021 moet Super Nintendo World in het Japanse Osaka voor het publiek toegankelijk zijn, meldt technieuwssite The Verge.

De opening van het pretpark stond gepland voor de Olympische Spelen van 2020, maar net als het sportevenement is Super Nintendo World uitgesteld door de uitbraak van corona.

In het themapark krijgen bezoekers speciale polsbandjes die gekoppeld kunnen worden aan een mobiele app. Op die manier kan er, in onvervalste Mario-stijl, worden deelgenomen aan een spel door het hele park waarin muntjes moeten worden verzameld. Er zijn ook meer traditionele attracties, waaronder een achtbaan die gebaseerd is op het racespel Mario Kart.

Mario- en Luigipannenkoeken

Naast het pretpark opent Nintendo volgende week een themacafé in Universal Studio Japan, een ander attractiepark in Osaka. Bezoekers kunnen er onder meer Mario- en Luigipannenkoeken eten en kleding en souvenirs kopen. Later verschijnen er in de Universal Studio's in Orlando, Hollywood en Singapore waarschijnlijk ook Nintendo-themacafés.

Een greep uit de snacks die eerdaags verkrijgbaar zullen zijn in het Nintendo themacafé in Universal Studio Japan. © Nintendo

