Nintendo profiteert van Super Smash Bros

Nintendo verkocht in haar derde kwartaal in totaal 9,4 miljoen Switch-consoles. Van het spel werden in de betreffende maanden bijna 53 miljoen stuks verkocht. Een en ander leidde tot een groei van de operationele winst tot 158,6 miljard yen, omgerekend 1,3 miljard euro. Een jaar eerder kwam het resultaat nog uit op 116,5 miljard yen. De omzet steeg van 483 miljard yen naar ruim 608 miljard yen.

De financiële doelen voor het hele jaar werden gehandhaafd. Wel maakte Nintendo bekend dat het de lancering van het smartphonespel Mario Kart Tour gaat uitstellen tot de zomer, om de kwaliteit te verbeteren. De release van de game werd eerder nog in het huidige boekjaar voorzien.