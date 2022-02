Dat meldt het bedrijf in een mededeling. Games die je al hebt, zullen nog wel opnieuw kunnen worden gedownload.

In maart 2023 gaan de online winkels voor videogameconsoles Wii U en Nintendo 3DS dicht. De uitfasering begint echter al vroeger, zo schrijft Nintendo. Vanaf 23 mei 2022 zal je bijvoorbeeld niet langer geld kunnen storten met een kredietkaart op je account voor de Nintendo eShop op de Wii U of the 3DS-gamesystemen. Vanaf 29 augustus 2022 zal je ook geen eShop Cards, de voorbetaalde bonnen, meer kunnen gebruiken in de online winkels. Wel zal je nog bestaande fondsen op je account kunnen opmaken, en dat dus tot 23 maart 2023.

Nintendo belooft wel dat de servers niet volledig uit de lucht worden gehaald volgend jaar. Gebruikers van de systemen die een hele bibliotheek aan games hebben gekocht, zouden de spelletjes wel nog opnieuw kunnen downloaden wanneer dat nodig is.

Beide systemen zijn al wat ouder, dus echt onverwacht is deze stap niet. De draagbare 3DS bestaat al elf jaar en de Wii U, de opvolger van de ontzettend populaire Wii-console, gaat al tien jaar mee. De sluiting heeft in die zin voornamelijk gevolgen voor gebruikers die houden van de klassieke Nintendo games. In de online winkel van 3DS en Wii U kon je veel van de retro klassiekers, gemaakt voor oudere systemen van Nintendo, kopen en zoveel spelen als je wilde. Dat ligt bij nieuwere systemen wat moeilijker. Om bijvoorbeeld NES-titels op de nieuwere Switch console te spelen heb je een maandelijks abonnement nodig.

