Nintendo heeft zijn verwachtingen voor de omzet en winst voor zijn huidige boekjaar, dat loopt tot en met maart, teruggeschroefd. Het Japanse bedrijf waarschuwde in november al voor tegenvallende verkopen van zijn Switch-spelcomputers.

Nintendo verwacht nu een operationele winst van 480 miljard yen (omgerekend zo'n 3,3 miljard euro). Eerder ging het concern uit van 500 miljard yen. De omzet werd neerwaarts bijgesteld, van 1,65 biljoen yen, tot 1,6 biljoen. Marktkenners rekenden juist op een verhoging van de verwachtingen, vooral door sterke verkopen van de nieuwste Pokémon-games voor de Nintendo Switch. De razend populaire spellen Pokémon Scarlet en Violet vlogen over de toonbank de afgelopen maanden.

Productieproblemen

Nintendo rapporteerde een operationele winst over het afgelopen kwartaal van 190,2 miljard yen, beneden de verwachtingen van analisten. Ook de omzet van 638,2 miljard yen viel tegen.

De fabrikant van spelcomputers kampte vorig jaar met productieproblemen door tekorten aan onderdelen zoals chips. In september verbeterde de situatie echter weer. Het in Kyoto gevestigde bedrijf verlaagde in november de verkoopprognose voor de Switch, met tien procent tot negentien miljoen stuks.

