Nintendo komt dit najaar met de Switch Lite, een goedkopere versie van de populaire gameconsole, die alleen in draagbare vorm te spelen is.

Nintendo's Switch Lite switcht, ondanks de naam, dus niet tussen draagbaar spelen en aansluiten op de televisie. Het toestel, dat gelanceerd wordt in een reeks vrolijke kleurtjes (knalgeel, grijs en turkoois) en voor een zachter prijsje, is volledig mobiel. Het toestel zal op de markt komen op 20 september. De richtprijs is 199 dollar (wat in Europa waarschijnlijk op zo'n 200 euro uitkomt).

In de Lite zitten de controllers in het toestel zelf verwerkt en kan je ze dus niet, zoals bij de gewone Switch, loskoppelen. Nintendo heeft hier ook de vier knopjes op de linkerkant van de Lite vervangen door een echte D-pad, waarmee het hopelijk wat makkelijker is om, vooral, retro games te spelen.

Hoe zit het met die games?

De Switch Lite kan de games spelen die uit zijn voor de 'gewone' Switch, inclusief de emulatiegames van oudere consoles, zolang die een 'handheld mode' hebben. Games waarvoor je de televisie of andere hardware nodig hebt, werken niet. Dat betekent dat bijvoorbeeld Nintendo Labo en Super Mario Party waarschijnlijk niet te spelen zijn op de Switch Lite.

De console lijkt gemaakt voor jongere spelers en meer prijsbewuste consumenten, maar kan de Lite ook dienen als tweede console? Doug Bowser, de COO van Nintendo, hint alvast dat gebruikers die beide consoles in huis halen, een gedeelde bibliotheek kunnen hebben. "Ja, je zal de mogelijkheid hebben om je gameplay-ervaringen te delen tussen toestellen. Op dat vlak zullen we later nog meer info geven, maar het is alvast de bedoeling", zegt hij aan techsite Cnet.