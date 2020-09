Nintendo is gestopt met de productie van de draagbare 3DS-spelcomputer. Dat heeft het Japanse bedrijf bevestigd aan gamenieuwssite Polygon.

Het beëindigen van de productie komt voor de meeste gamers niet als een verrassing. Nintendo heeft de console in 2017 min of meer vervangen door de Switch, de console die zowel in handheldmodus als via een aansluiting op de televisie te gebruiken is.

De Nintendo 3DS kwam bijna tien jaar geleden, in februari 2011, op de markt. Blikvanger waren de 3D-beelden die op het scherm verschenen, waarvoor de gamer geen speciale 3D-bril hoefde op te zetten.

De 3DS was de opvolger van de extreem populaire Nintendo DS, die voor het eerst werd verkocht in 2004 en het volhield tot 2013 - met een totale verkoop van 154 miljoen apparaten. Van de 3DS zouden er volgens Nintendo 75,7 miljoen exemplaren over de toonbank zijn gegaan.

