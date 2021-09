Wie een Nintendo Switch heeft kan voortaan ook via een draadloze hoofdtelefoon luisteren. al zijn er wel beperkingen.

Dankzij update 13.0.0 heeft de Switch voortaan ondersteuning voor hoofdtelefoons en oortjes via Bluetooth. Een microfoon via Bluetooth wordt nog niet ondersteund.Het is met een draadloze hoofdtelefoon mogelijk om nog tot twee controllers aan te sluiten, ook kan Nintendo niet uitsluiten dat er enige vertraging op de audio kan zitten. Ook beperkt de mogelijkheid ook het lokaal draadloos spelen tegen andere Switch-consoles in de buurt.De update maakt het voortaan ook mogelijk dat docks met een ethernetpoort via die poort updates ontvangen. Ook blijft de internetverbinding voortaan standaard actief als de spelconsole in slaapstand gaat. Daardoor is het mogelijk om updates te downloaden in slaapmodus.