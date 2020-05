Dat videogames veel mensen door de lockdown helpen, blijkt uit de cijfers van Japanse videogamebedrijf Nintendo. Vooral Animal Crossing: New Horizons, een game op de Switch console waarin je op een tropisch eiland leeft met een hoop schattige beesten en je dagen vult bloemen planten en vissen, blijkt populair in onzekere tijden.

Nintendo maakte in zijn eind maart afgesloten boekjaar een operationele winst van 89,5 miljard yen (circa 779,6 miljoen euro). Dat komt neer op een stijging van wel 200 procent vergeleken met een jaar eerder. De grote winsttoename is vooral te danken aan de stijgende vraag naar de Nintendo Switch-spelconsoles, waarvan Nintendo er afgelopen jaar 21 miljoen verkocht. Daarmee ging het bedrijf voorbij aan zijn eigen schatting van 19,5 miljoen. De nieuw verkochte toestellen bestaan uit 6,2 miljoen Switch Lites, de nieuwe, goedkopere versie van de console, die sinds september vorig jaar op de markt is. De klassieke Switch wordt al sinds maart 2017 verkocht.

Bij de games blijkt vooral het spelletje Animal Crossing: New Horizons erg gewild. Sinds dat spel voor de Nintendo Switch uitkwam op 20 maart, is het 13,4 miljoen keer verkocht en brak het daarmee het record van snelst verkopende Switch-spel.

De populariteit van het spel heeft zelfs geleid tot tekorten van de Switch over de hele wereld, waardoor Nintendo niet volledig kon profiteren van de grote vraag. De effecten van de coronapandemie op de Switch-productie waren het afgelopen jaar beperkt, maar deze zou er mogelijk wel onder kunnen gaan lijden als de pandemie langer aanhoudt, aldus Nintendo.

