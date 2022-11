Nintendo verwacht in het huidige boekjaar, dat loopt tot en met maart, minder Switch-spelcomputers te verkopen. Dat komt onder meer doordat het Japanse bedrijf last heeft van productieproblemen bij de populaire console door tekorten aan onderdelen zoals chips.

De verkoopprognose voor de Switch werd met 10 procent teruggeschroefd tot 19 miljoen stuks. Ook in het afgelopen kwartaal verkocht het bedrijf minder Switch-consoles dan een jaar geleden, deels vanwege het chiptekort. Het bedrijf zegt wel dat de productie van de spelcomputer sinds september is verbeterd en dat het de leveringen tijdens het belangrijke feestdagenseizoen zal kunnen maximaliseren. President Shuntaro Furukawa van Nintendo liet daarbij in een toelichting op de resultaten van het bedrijf weten dat de vraag naar de console 'stevig blijft'.

Het in Kyoto gevestigde bedrijf zag de bedrijfswinst afgelopen kwartaal stijgen tot 118,7 miljard yen (809 miljoen euro), van 100,2 miljard yen in dezelfde periode een jaar geleden. Dat was iets hoger dan analisten hadden verwacht. De prognose van de bedrijfswinst voor het hele jaar bleef ongewijzigd op 500 miljard yen.

Nintendo verhoogde wel zijn verwachting voor de nettowinst dit boekjaar tot 400 miljard yen (2,7 miljard euro), waarbij de zwakkere yen en sterke softwareverkopen als belangrijkste redenen werden aangewezen. De Japanse yen noteert op het laagste niveau ten opzichte van de Amerikaanse dollar in meer dan dertig jaar. Dat is voordelig voor Nintendo aangezien het bedrijf vier vijfde van zijn omzet buiten Japan haalt. De waardedaling van de yen maakt de producten van het bedrijf goedkoper in het buitenland.

