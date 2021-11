Nintendo kan door het wereldwijde tekort aan computerchips en knelpunten in de toeleveringsketen minder exemplaren van zijn spelcomputer Switch aan de man brengen. De Japanse fabrikant rekent voor het hele boekjaar nu op 24 miljoen verkochte consoles, tegenover de eerder verwachte 25,5 miljoen apparaten.

Ondanks de lagere verkoopverwachting krikt Nintendo zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar op van 500 miljard naar 520 miljard yen (omgerekend zo'n 3,95 miljard euro). De wijziging heeft vooral te maken met wisselkoersen, al verwacht het Japanse concern ook meer games te zullen verkopen en heeft het ook vertrouwen in de uitbreiding van de onlinediensten van de Switch.

In de zes maanden van april tot september verkocht Nintendo 8,28 miljoen exemplaren van de Switch. Dat is aanzienlijk minder dan de 12,53 miljoen een jaar eerder. Dat weerspiegelde zich ook in de financiële resultaten: de omzet slonk met 19 procent tot 624,3 miljard yen (4,7 miljard euro), de nettowinst kelderde evenredig tot 171,8 miljard yen (1,3 miljard euro).

