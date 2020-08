Nintendo zou in gesprek zijn met fabrikanten om nieuwe onderdelen te ontwikkelen voor een Switch met 'nog meer interactiviteit'. Volgens de Taiwanese nieuwssite Economic Daily News kan dat erop wijzen dat het bedrijf volgend jaar een nieuwe Switch zal onthullen.

De originele Nintendo Switch verscheen in maart 2017 op de markt. In september van dit jaar presenteerde Nintendo een wat eenvoudiger broertje van de succesvolle console, de Switch Lite. Die spelcomputer is alleen te gebruiken als een handheld en kan niet worden aangesloten op de televisie.

Pro-uitvoering

Volgens het Amerikaanse techmedium The Verge zou Nintendo mogelijk werken aan een Switch Pro: een krachtigere uitvoering van de huidige Switch met betere prestaties en mogelijk ook ondersteuning van gamen in 4K-beeldkwaliteit.

Ook bij Sony en Microsoft zitten er nieuwe spelconsoles in de pijplijn. Hun PlayStation 5 en Xbox Series X liggen naar verwachting eind november al in de winkel.

