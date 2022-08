Het wereldwijde tekort aan halfgeleiders blijft Nintendo parten spelen. Maar het Japanse computerspelconcern ziet beterschap 'vanaf het einde van de zomer'.

Tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar (april, mei en juni) verkocht Nintendo 3,43 miljoen exemplaren van zijn spelconsole Switch. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder waren dat er nog 4,45 miljoen. Er gingen ook minder games over de toonbank: -8,6 procent tot 41,41 miljoen.

'Wegens vertragingen bij de aankoop van onderdelen zoals halfgeleiders dit jaar hebben we niet zoals gepland kunnen produceren', zegt Nintendo. 'Maar we verwachten dat de aankopen vanaf het einde van de zomer en de herfst geleidelijk zullen verbeteren.'

Voor het huidige boekjaar houdt Nintendo vast aan de verwachtingen die het in mei vooropstelde. De Switch-verkoop zou met 9 procent terugvallen, de verkoop van spellen met bijna 11 procent.

Wat de financiële resultaten betreft, zag Nintendo de omzet met 4,7 procent zakken tot 307,4 miljard yen (2,26 miljard euro). De operationele winst slonk met 15 procent tot 101,6 miljard yen (748 miljoen euro).

Onder de streep bleef wel een hogere nettowinst (+28,3 procent) over van 118,9 miljard yen (875 miljoen euro). Nintendo profiteerde van de zwakke yen.

Voor het volledige boekjaar rekent Nintendo op een omzetdaling van 5,6 procent en een vermindering van de operationele winst met 15,6 procent.

