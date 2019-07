Bij de voorstelling van een nieuwe Nissan Leaf in Australië, merkt een topman van het bedrijf op dat hun wagens ook dienst zullen doen als batterij om stroompieken op te vangen.

Elektrische wagens zijn vandaag vooral afnemers van stroom, hetzij thuis of aan laadpalen. Als het aan Nissan ligt dan kan het in twee richtingen werken.

Bij de voorstelling van de nieuwe Nissan Leaf onthulde het bedrijf dat de wagen ook V2H (vehicle-to-home) capaciteiten heeft, waarbij het stroom kan teruggeven aan het huis. Ook wel bidirectional charging genoemd. Daarbij kan stroom die door zonnepanelen overdag wordt gegenereerd, worden bewaard door de wagen, om 's avonds weer vrij te geven.

"Het is geweldig dat we investeren in hernieuwbare energie, maar fundamenteel verspillen we het meeste omdat het in het midden van de dag wordt gegenereerd wanneer we het niet echt nodig hebben." Aldus Nic Thomas, hoofd elektrische voertuigen van Nissan tegenover Australische media.

De mogelijkheid om in twee richtingen stroom te sturen zou in de komende zes maanden beschikbaar worden in Australië. Nissan lanceert er momenteel haar nieuwe Leaf met een 40 kWh batterij, goed voor 270 kilometer bereik. Later komt er ook een 62 kWh versie.