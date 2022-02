Nederlanders kunnen via de streamingdienst NLZiet voortaan ook naar de zenders Eén, Canvas en Ketnet kijken. Maar wat schetst onze verbazing? Wij Vlamingen kunnen via NLZiet ook probleemloos afstemmen op tientallen Nederlandse kanalen - de commerciële zenders incluis.

Hoe zat het ook alweer. Publieke omroepen als Eén, Canvas en de Nederlandse tegenhangers NPO1, NPO2 en NPO3 mogen ook in het buitenland op de buis verschijnen, maar commerciële zenders moeten in verband met reclamerechten angstvallig afgeschermd blijven. Bijgevolg kunnen Nederlanders dus niét op het VTM- of Play-aanbod afstemmen, en blijven wij Belgen verstoken van de Nederlandse equivalenten RTL, SBS, Veronica en dies meer.

37 kanalen

Tenminste, dat dachten we. Totdat we per toeval ontdekten dat het aanbod van de streamingdienst NLZiet, en dat is nogal wat, ook gewoon vanuit België toegankelijk is. Je hoeft er zelfs geen VPN-trucs voor uit te halen. Voor alle duidelijkheid: NLZiet is niet gratis, maar kost 7,95 euro per maand. Je kan de dienst een maand kosteloos uitproberen, en dat proefabonnement desgewenst stopzetten voordat er kosten worden aangerekend.

NLZiet is een samenwerking tussen de Nederlandse Publieke Omroep, RTL Nederland en Talpa TV. Het televisieaanbod is zoals gezegd behoorlijk uitgebreid en omvat intussen 37 kanalen, waaronder de live zenders van de mediagroepen NPO, RTL Nederland en Talpa Network, aangevuld met regionale omroepen, Insight TV en sinds deze week dus ook de Vlaamse publieke zenders.

Terug- én vooruitkijktelevisie

NLZiet voorziet bovendien ook in terugkijktelevisie én zelfs in vooruitkijk-tv (bepaalde programma's kan je al zien voordat ze op de klassieke manier zijn uitgezonden). Het aanbod van Eén en Canvas is tot zeven dagen na de uitzenddatum terug te kijken. Maar, en dat is interessanter voor de Vlaamse kijker, dat geldt ook voor vrijwel het gehele Nederlandse tv-aanbod.

Evenmin te onderschatten is het rijke archief van NLZiet. Om een voorbeeld te noemen: je kan vandaag probleemloos het volledige seizoen van de thrillerserie Dexter: New Blood (10 afleveringen) streamen. De reeks werd enkele weken geleden uitgezonden door de omroep VPRO en maakt nu deel uit van het NPO Plus-archief, dat ook opgenomen is in het NLZiet-aanbod.

Het blijft echter opmerkelijk dat dit aanbod ook voor Belgen probleemloos te bekijken valt. Om even bij Dexter te blijven: als we die serie via NPO Start (het eigen betaalde streamingplatform van de Nederlandse Publieke Omroep) proberen af te spelen, stuiten we op een waarschuwing die meldt dat het programma voor ons niet beschikbaar is. Daar zit dus wél een regio-check op, in tegenstelling tot bij NLZiet.

Apps à volonté

En om het verhaal compleet te maken: in Vlaanderen kan je Dexter: New Blood in principe alleen bekijken via Streamz van Telenet en DPG Media - ook daarvoor is een betalend abonnement vereist.

Klagen daarover hoor je ons niet, zeker niet in de gratis proefperiode van een maand. NLZiet maakt het de kijker bovendien bijzonder eenvoudig om al die content op het grote scherm te krijgen. Naast mobiele apps voor iOS en Android heeft de dienst namelijk ook apps in de aanbieding voor Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV en verschillende smart-tv's. Streamen via een Chromecast behoort eveneens tot de mogelijkheden.

