NMBS gaat inzet van waterstoftreinen onderzoeken

De NMBS gaat volgend jaar onderzoeken of het mogelijk is om treinen op waterstof in te zetten. Dat staat te lezen in het federale luik van het nationaal klimaatplan, dat de ministerraad vrijdag goedkeurde.

Vorig jaar namen de spoorwegen in het noorden van Duitsland de eerste trein op waterstof in gebruik. Die moet een alternatief vormen voor dieseltreinen, die nu nog op niet-geëlektrificeerde spoorwegen worden ingezet. Treinbouwer Alstom zegt dat de waterstoftrein een bereik van 1.000 km heeft. De Franse spoorwegen zouden een vijftiental waterstoftreinen willen aankopen om op regionale treinen in te zetten. Ook in ons land zouden dergelijke treinen ingezet kunnen worden op de nog zeldzame lijnen die niet geëlektrificeerd zijn.