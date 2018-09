NMBS gunt IT-contracten aan Proximus en TCS

Gisteren maakte de NMBS niet alleen bekend dat de directietop grondig herschikt werd, maar dat ook de IT-structuur grondig aangepakt wordt. De eerste contracten zijn ondertussen gegund en kaderen binnen een overkoepelend digitaliseringsoffensief waarvoor de NMBS zo'n 70 miljoen euro voorziet. De bedoeling is dat elke treinreiziger uiteindelijk een unieke online klantenaccount krijgt - MyNMBS - waarbij je krediet kan opladen via de ticketautomaten, tablet of smartphone.

TCS levert minstens 5 jaar IT-diensten

Omdat de NMBS intern niet over alle nodige competenties en capaciteit beschikt ging het spoorbedrijf op zoek naar een externe partner om snel werk te maken van de digitalisering. Zoals De Tijd vanochtend schreef en zoals Data News ook vernam gaat dat contract naar Tata Consultancy Services (TCS). TCS wil de deal nog niet bevestigen, maar volgens onze informatie gaat het om een geschatte waarde van 175 miljoen euro verspreid over vijf jaar. Het contract voorziet ook in een verlengingsoptie van twee jaar wat de totale waarde nog kan doen toenemen.

TCS zal om te beginnen de ingezette middelen moeten optimaliseren, een eigen IT-infrastructuur opbouwen los van Infrabel en een cloudgerichte IT-strategie doorvoeren. Het aantal IT-diensten moet ook toenemen met bijzondere aandacht voor hoge cybersecurity.

Proximus levert Samsung-smartphones en tablets

Pen en papier moeten plaatsruimen voor digitale communicatietools en dat geldt voor alle afdelingen. NMBS heeft daarom voor de volgende vijf jaar een raamovereenkomst afgesloten voor smartphones en tablets, onder meer voor treinbestuurders en -begeleiders, personeel op het perron en technici. Volgens onze informatie wint Proximus deze deal. Het zou gaan om 13.500 smartphones en 7.000 tablets van Samsung.

IT-bevoegdheden

De huidige Transport-directie wordt opgesplits: een directie Transport Operations belast met het realtime treinverkeer - met focus op stiptheid en exploitatieveiligheid - en een directie Passenger Transport and Security met focus op de reiziger, onder meer inzake communicatie, omkadering en veiligheid.

David Carliez komt over van Sibelga en wordt Directeur Transport Operations . Alle IT rond het dagelijks en stipt laten rijden van de treinen valt onder hem. Gerd De Vos neemt vanaf 1 oktober de leiding over van de directie Technics.

Guido Lemeire is overigens sinds een goed half jaar CIO bij de NMBS. Hij komt van bij Ypto dat als filiaal van NMBS de IT-diensten voor de spoorwegoperator biedt.