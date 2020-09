De NMBS heeft woensdag MoveSafe geïntroduceerd, een nieuwe smartphone-app die reizigers een idee geeft van de drukte op een trein. Als de kleurcode aangeeft dat de eerstvolgende trein al tamelijk vol zit, kan de reiziger overwegen om de volgende trein te nemen.

MoveSafe is vanaf 9 september beschikbaar voor iedere treinreiziger met een iPhone of Android-toestel. De app geeft grafisch weer, van station tot station, hoe de drukte in de treinstellen evolueert, en dat zowel voor zit- als staanplaatsen. Die drukte wordt vastgesteld door de treinbegeleiders die daarvoor de beschikking krijgen over een aparte app, welke tussen de stations real-time updates doorgeeft. In de backoffice worden de real-tjme data nog aangevuld met historische data en verwerkt in een voorspellend model, ondersteund door AI.

MoveSafe is in deze coronatijden in de eerste plaats bedoeld om zoveel mogelijk op veilige afstand van elkaar te blijven. Maar ook na de crisis zal de NMBS de MoveSafe-functionaliteit behouden, als onderdeel van een nieuwe NMBS Nationaal-app, zegt de CIO van de NMBS, Guido Lemeire, in een gesprek met Data News.

'Zo snel mogelijk informeren'

Bij de introductie zal MoveSafe echter eerst als stand-alone app door het leven gaan. Lemeire legt uit waarom: 'We hebben bij MoveSafe de voorkeur gegeven aan een snelle time-to-market, terwijl we ook de voorziene planning kunnen aanhouden voor de nieuwe NMBS Nationaal-app die in de maak is. We wilden de reizigers op hun vraag zo snel mogelijk informeren over de bezettingsgraad van onze treinen'.

Een impressie van de MoveSafe-app. © NMBS

Onmiddellijke integratie in de nieuwe NMBS Nationaal-app was daarom geen optie. Die toepassing doorloopt momenteel immers nog Sytem Integration- en acceptatietesten. 'De reiziger zal in de vernieuwde app straks onder meer gebruik kunnen maken van nieuwe ticketing-mogelijkheden en een betere routeplanner', licht de CIO alvast een tipje van de sluier op.

Over de verschijningsdatum van de vernieuwde NMBS Nationaal-app is overigens nog niets bekend. Maar wanneer de applicatie uitkomt, zal MoveSafe er dus onmiddellijk deel van uitmaken. Na de coronacrisis blijft de 'druktemeter' gewoon beschikbaar: 'We zullen MoveSafe in de toekomst verder ontwikkelen en aanvullen met nieuwe functionaliteiten, met regelmatige updates doorheen 2021', aldus Lemeire.

Guido Lemeire, CIO van de NMBS. © GM

