Wie informatie, foto's of films zoekt over de geschiedenis van de Belgische spoorwegen, kan voortaan terecht op trainworld.be, de website van het treinmuseum van de NMBS. De spoorwegmaatschappij stelt haar erfgoedcollecties open voor het grote publiek. Momenteel zijn er al zo'n 12.000 museumfiches en 71.000 bibliotheekreferenties gratis te raadplegen.

De online databank verleent op eenvoudige manier toegang tot referenties, kwaliteitsscans of digitale foto's van alle mogelijke stukken uit de gevarieerde erfgoedcollecties van de NMBS: historisch rollend materieel, objecten, affiches, films, foto's, spoorwegzegels, artikels uit kranten en tijdschriften, boeken, enzovoort. De databank is zowel beschikbaar in het Nederlands als in het Frans.

Foto's of digitale opnames kunnen worden gedownload en de site biedt de mogelijkheid om stukken te selecteren, om het resultaat van de zoekopdrachten af te drukken en ze via e-mail te versturen. Bezoekers kunnen via de commentaarfunctie bovendien zelf bijdragen tot de databank en die verder verrijken met aanvullende informatie of verhalen delen.

Bij het inventarisatie- en digitaliseringswerk krijgt de NMBS de permanente hulp van een twintigtal vrijwilligers.