Het anti-ransomwareproject heeft in zijn vijfjarige bestaan zo'n zes miljoen slachtoffers geholpen en bijna een miljard dollar aan losgeld 'gespaard' dat anders betaald zou zijn.

No More Ransom is een publiek-privaat project dat in 2016 werd opgestart om slachtoffers van ransomware te helpen, via voorlichting, maar ook met een database aan 'decryptors', sleutels waarmee je computers die door ransomware werden gegijzeld weer kunt vrijmaken. Het project werd opgestart door het Europese Cybercrime Centre en de Nederlandse High Tech Crime Unit in samenwerking met beveiligers McAfee en Kaspersky. In 2017 stapte ook de Federale Computer Crime Unit van de Belgische politie in het project. Ondertussen zijn er zo'n 170 partners wereldwijd, die samenwerken en bijleggen aan de databank.

'De sleutels die in de No More Ransom databank zitten hebben nu meer dan zes miljoen mensen geholpen om hun bestanden gratis terug te krijgen', zegt Europol in een persbericht naar aanleiding van de verjaardag. In die databank zitten momenteel 121 tools waarmee je 151 soorten ransomware kunt ontsleutelen. Het idee van de gratis sleutels is uiteraard om te zorgen dat er minder geld naar de misdaad doorgesluisd wordt. Europol berekent dat het de slachtoffers zo bijna een miljard dollar 'bespaard' heeft die ze anders voor sleutels aan hun aanvallers zouden betalen.

Om een decryptor te krijgen, moet je twee versleutelde bestanden en een losgeldbriefje uploaden naar het project. De gebruikte malware wordt vervolgens tegen de databank bekeken om te zien of ze overeenkomsten bevat met bestaande malware, en of er oplossingen voor zijn. Is er zo'n sleutel, dan krijgt het slachtoffer een link met de tool en een handleiding. Is er geen tool beschikbaar, dan krijgen slachtoffers de raad later nog eens terug te komen. In dat geval is het vooral hopen dat je een back-up hebt.

