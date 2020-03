Nu meer en meer mensen thuis werken als gevolg van het coronavirus, neemt het dataverkeer in heel wat regio's toe. Zo'n effect speelt nog niet in België, zo leert een rondvraag van Data News.

De maatregelen rond de corona-epidemie wegen op de technologische sector waar wereldwijd grote én kleinere conferenties en beurzen afgesteld worden. Heel wat conferenties worden vervangen door virtuele varianten met videostreams. Heel wat bedrijven hebben ondertussen ook het aantal zakenreizen teruggeschroef en (internationale) meetings vervangen door varianten met videoconferencing. Andere werkgevers laten meer thuiswerk toe, en dat heeft een gunstig effect op de aandeelprijzen van techspelers als Slack (samenwerkingstool) en Zoom (videoconferencing-software).

De hele dag door video?

Dat betekent ook dat mogelijk méér data over en weer gestuurd wordt op datanetwerken. Cisco bijvoorbeeld ziet het netwerkverkeer met factor 22 stijgen op bepaalde routes die in China gebaseerde Webex-gebruikers verbinden met hun thuiswerkplek. Ook in de Verenigde Staten merken grote telco's dat netwerken meer data te verwerken krijgen: zeker als ook kinderen verplicht thuis moeten blijven en dus ook populaire dataintensieve apps als Netflix en YouTube de hele dag door blijven pieken. Zo komen met andere woorden zowel de bedrijfsnetwerken als residentiële aansluitingen mogelijk extra onder druk.

Beperkt effect in België

In ons land loopt het vooralsnog zo'n vaart niet, zo leert een rondvraag van Data News. "Voorlopig blijft de toename op het dataverkeer beperkt. We zagen afgelopen week op het mobiele netwerk wel zo'n 2% stijging in trafiek; maar op het vaste netwerk nog niets noemenswaardig, ook niet als we specifiek naar de categorieën van verkeer kijken", zegt Isabelle Geeraerts van Telenet. "Nu, Skype-meetings en mailen - het typische 'thuiswerkverkeer' - neemt sowieso niet zo veel bandbreedte in maar we blijven het zeker wel monitoren", voegt de woordvoerster van Telenet daar nog aan toe.

Proximus ziet geen noemenswaardige toename, noch qua telefoonverkeer noch qua internetgebruik. "Ook op het niveau van Skype for Business, dat we aan onze bedrijfsklanten verkopen, zien we momenteel geen noemenswaardige evoluties in trafiek", aldus Fabrice Gansbeke. De B2B-telecomspeler Destiny wijst er ook op dat de Krokusvakantie voor een vertekend beeld kan zorgen.

Trafiek groeit altijd

Op het Belnet-netwerk is er wel sprake van een toename, maar een relatie met het coronavirus is er niet. "De trafiek van de afgelopen weken en maanden ligt hoger dan die voor dezelfde periode in 2019, maar verloopt qua vorm hetzelfde. We zien dus geen reden om de toename te linken aan het coronavirus, het gaat om de normale toename die zich elk jaar verderzet", zegt Davina Luyten. "Voor ons BNIX-platform is het een gelijkaardig verhaal. De trafiek groeit, zoals dit voortdurend het geval is, maar we zien geen pieken die gelinkt zouden kunnen worden aan het coronavirus", besluit de marketing- en communicatieverantwoordelijke van Belnet.

