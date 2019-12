Consumenten hoeven voorlopig nog niet te vrezen voor douanerechten of andere handelstarieven voor digitale producten als software en e-books. Wereldhandelsorganisatie WTO stelde een beslissing over het al dan niet instellen van tarieven op digitale handel uit.

De leden van de WTO kwamen overeen om een al twintig jaar bestaande afspraak over het niet opleggen van tarieven met minstens zes maanden te verlengen. In juni komen WTO-leden in Kazachstan bijeen. Dan wordt het vraagstuk ook op de agenda gezet.