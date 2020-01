Het chiptekort bij Intel kan nog heel het jaar 2020 voor voorraadproblemen zorgen bij de belangrijke IT-leveranciers. De grote cloudproviders kapen de serverchips weg.

De Britse technologiesite The Register kreeg een intern document van HPE in handen waarin het bedrijf spreekt over 'leveranciersbeperkingen' voor Intel Cascade Lake-onderdelen. Dat is de meest recente chiparchitectuur van het bedrijf, uit 2019. Omdat die beperkte leveringen doorheen 2020 kunnen blijven duren, raadt het bedrijf haar werknemers aan om klanten richting de iets oudere Skylake-chips uit 2017 te sturen. Op de nieuwe generatie is het immers lang wachten.

HPE bevestigt aan The Register de problemen, specifiek met de Xeon-processors op Cascade Lake. Dat zijn de chips die worden gebruikt in servers. Het bedrijf zegt dat leverancier Intel volop werkt aan een oplossing voor de schaarste. Maar volgens bronnen van de site komen de problemen evengoed voor bij de andere grote spelers, zoals Dell en Lenovo.

Dat Intel onvoldoende chips kan produceren, is opmerkelijk gezien de servermarkt krimpend is. Er zijn evenwel twee verklaringen. The Register wijst erop dat Intel het afgelopen jaar zijn handen vol had met het opstarten van zijn 10 nanometer chips, wat mogelijk impact had op de productie van de oudere 14 nanometer chips waaraan nu een tekort is.

Wat nog meespeelt is dat grote cloudspelers zoals Google, Amazon, Microsoft en Facebook met de grote voorraad gaan lopen. Zij breiden hun serverparken voortdurend uit en zijn daarom de belangrijkste klanten voor Intel. Dat maakt dat kleinere spelers, ook al gaat het om belangrijke pc- en serverfabrikanten, op de tweede plaats komen en langer op onderdelen moeten wachten.

