In Nederland kampen er nog zeker zeventig Citrix-servers met zeer ernstige beveiligingslekken, meldt BNR Nieuwsradio. Deze servers zijn sinds de ontdekking van de bug, eind vorig jaar, kwetsbaar voor aanvallen van hackers.

De aanhoudende Citrix-beveiligingslekken komen naar voren uit een analyse van het Nederlands Security Meldpunt, op verzoek van BNR. "Waarschijnlijk zijn er nog veel meer bedrijven die hun systemen niet hebben geüpdatet", zegt Frank Breedijk, initiatiefnemer van het meldpunt.

Halverwege december werd er al een tijdelijke oplossing voor het lek uitgebracht. Beheerders konden zichzelf beschermen door een aantal commando's in te voeren. "Maar op deze systemen zijn zelfs die eerste stappen niet of niet correct uitgevoerd."

Volgens Breedijk ontbreekt het de slachtoffers vaak aan een overzicht van de technologie die in hun onderneming gebruikt wordt. "Bedrijven weten daarom niet dat er een probleem is, laat staan dat ze beseffen hoe groot de problemen zijn", stelt hij.

In Nederland zijn er een hele reeks grote overheidsinstellingen die met de software van Citrix werken. Hoeveel bedrijven er in België nog hinder ondervinden van de bug, is niet bekend.

