Britse politie heeft deze week een zestienjarige en een zeventienjarige aangehouden in het internationale onderzoek naar de cyberbende Lapsus$.

Volgens inspecteur Michael O'Sullivan worden de twee onder meer beschuldigd van ongeautoriseerde toegang tot een computer en fraude waarbij ze zich voorstelden als iemand anders. Ze blijven voorlopig nog in hechtenis.

De arrestaties vormen een onderdeel van een groter internationaal odnerzoek naar de Lapsus$-bende. Die voerde de voorbije maanden enkele spraakmakende aanvallen uit op techgiganten zoals Nvidia en maker van authenticatiesoftware Okta.

Twee weken geleden werden al zeven mensen in het Verenigd Koninkrijk opgepakt in dezelfde zaak, en ook dat waren voornamelijk tieners. De bende zelf lijkt na een korte pauze echter weer aan de slag, met onder meer een aanval op softwarebedrijf Globant.

