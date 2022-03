Rusland staat voor een IT-crisis. Het land dreigt zonder data-opslagcapaciteit te vallen nu Westerse cloudproviders zich één voor één terugtrekken.

De Russische regering onderzoekt naar verluidt verschillende oplossingen om een dreigend IT-opslagprobleem op te lossen. Dat probleem is veroorzaakt door het wegvallen van Westerse leveranciers en cloudproviders. Zo wordt bijvoorbeeld gedacht aan het leasen van alle beschikbare binnenlandse data-opslag. En als dat nog niet drastisch genoeg klinkt, wordt ook een piste overwogen om achtergelaten IT-resources in beslag te nemen van bedrijven die zich uit het land hebben teruggetrokken.

Deze voorstellen kwamen aan bod tijdens een vergadering op het Russische ministerie van Digitale Transformatie, die werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Sberbank, MTS, Oxygen, Rostelecom, Atom-Data, Croc, en Yandex. Dat schrijft tenminste het doorgaans goed geïnformeerde Bleepingcomputer op basis van een artikel bij het Russische mediabedrijf Kommersant. Volgens het artikel schatten alle betrokken partijen dat het land nog ongeveer twee maanden heeft voordat de beschikbare opslagruimte op is: een bewering die Data News niet meteen kan verifiëren.

Door de boycot van Westerse cloudproviders zien steeds meer Russische bedrijven zich gedwongen tot binnenlandse data-opslag. Zo zou de Russische mobiele provider MegaFon de lokale opslagcapaciteit al vervijfvoudigd hebben. MTS spreekt over een vertienvoudiging en VK - zeg maar de Russische Facebook-kloon - moest op een week tijd op zoek naar 20% extra opslagruimte. De bestaande Russische datacentra kunnen die extra lokale databehoeften niet aan. Nog volgens Kommersant wordt de datanood extra nijpend omdat ook de Russische overheidsdiensten nu extra capaciteit nodig hebben voor 'smart city' projecten met videobewaking en gezichtsherkenning.

De Russische regering onderzoekt naar verluidt verschillende oplossingen om een dreigend IT-opslagprobleem op te lossen. Dat probleem is veroorzaakt door het wegvallen van Westerse leveranciers en cloudproviders. Zo wordt bijvoorbeeld gedacht aan het leasen van alle beschikbare binnenlandse data-opslag. En als dat nog niet drastisch genoeg klinkt, wordt ook een piste overwogen om achtergelaten IT-resources in beslag te nemen van bedrijven die zich uit het land hebben teruggetrokken.Deze voorstellen kwamen aan bod tijdens een vergadering op het Russische ministerie van Digitale Transformatie, die werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Sberbank, MTS, Oxygen, Rostelecom, Atom-Data, Croc, en Yandex. Dat schrijft tenminste het doorgaans goed geïnformeerde Bleepingcomputer op basis van een artikel bij het Russische mediabedrijf Kommersant. Volgens het artikel schatten alle betrokken partijen dat het land nog ongeveer twee maanden heeft voordat de beschikbare opslagruimte op is: een bewering die Data News niet meteen kan verifiëren.Door de boycot van Westerse cloudproviders zien steeds meer Russische bedrijven zich gedwongen tot binnenlandse data-opslag. Zo zou de Russische mobiele provider MegaFon de lokale opslagcapaciteit al vervijfvoudigd hebben. MTS spreekt over een vertienvoudiging en VK - zeg maar de Russische Facebook-kloon - moest op een week tijd op zoek naar 20% extra opslagruimte. De bestaande Russische datacentra kunnen die extra lokale databehoeften niet aan. Nog volgens Kommersant wordt de datanood extra nijpend omdat ook de Russische overheidsdiensten nu extra capaciteit nodig hebben voor 'smart city' projecten met videobewaking en gezichtsherkenning.