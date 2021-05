Op 6 mei is het World Password Day, een dag die bewustwording rond goede wachtwoorden stimuleert. En dat is nodig, want volgens de jaarlijkse Cyber Barometer van AXA Partners gebruikt zo'n 73 procent van de Belgen nog steeds dezelfde wachtwoorden voor verschillende websites, apps of sociale mediaprofielen.

De onderzoekers stelden verder vast dat een kwart van de Belgen zijn of haar wachtwoorden nog altijd opschrijft op papier, en dat slechts 21 procent een (veiliger) wachtwoord gebruikt dat uit willekeurige cijfers of letters bestaat. Nog verontrustend is dat ruim een kwart (26 procent) van onze landgenoten nooit wachtwoorden verandert.

Verplicht veranderen

'Ondanks de stijgende cybercriminaliteit, mede door de toename van telewerk als gevolg van de coronacrisis, springen Belgen dus erg nalatig om met hun wachtwoorden', aldus Charlene Chedi, Strategisch Marketing Manager bij AXA Partners. 'Websites die verplichten om zo nu en dan van wachtwoord te veranderen of het gebruik van zogeheten password managers kunnen een oplossing bieden voor dit probleem. Uit de Cyber Barometer blijkt alvast dat 55 procent van de Belgen het een goed idee zou vinden als apps of sites hen zouden verplichten om regelmatig van wachtwoord te veranderen.'

Ongeveer 56 procent van de Belgen blijkt zijn wachtwoorden te memoriseren, en dan vooral de jongere generaties. De onderzoekers juichen dat toe, maar stellen tegelijk vast dat 27 procent van de gebruikers hun inloggegevens ergens opschrijft. 'Het gaat dan vooral om de oudere generaties. Het wordt voor hen moeilijk als ze meerdere wachtwoorden tegelijk moeten onthouden', aldus Chedi. Volgens haar verklaart dit mogelijk ook het hoge aantal Belgen dat wachtwoorden recycleert.

Wachtwoordtool

De Cyber Barometer bevat nog een aantal statistieken over hoe de Belg met wachtwoorden omspringt. Zo kiezen we het liefst voor een wachtwoord op basis van persoonlijke informatie (45 procent), zoals de naam van een huisdier, of voor iets wat gewoon makkelijk te onthouden is (20 procent).

Toch gebruikt intussen al zo'n 53 procent van de Belgen een speciale tool om wachtwoorden automatisch op te slaan, in te vullen en op een veilige manier te genereren. Data News maakte vorig jaar een special rond Wereld Wachtwoordag, met de beste password managers en flink wat veiligheidstips. Je kan dat artikel hier nog eens teruglezen.

De onderzoekers stelden verder vast dat een kwart van de Belgen zijn of haar wachtwoorden nog altijd opschrijft op papier, en dat slechts 21 procent een (veiliger) wachtwoord gebruikt dat uit willekeurige cijfers of letters bestaat. Nog verontrustend is dat ruim een kwart (26 procent) van onze landgenoten nooit wachtwoorden verandert.'Ondanks de stijgende cybercriminaliteit, mede door de toename van telewerk als gevolg van de coronacrisis, springen Belgen dus erg nalatig om met hun wachtwoorden', aldus Charlene Chedi, Strategisch Marketing Manager bij AXA Partners. 'Websites die verplichten om zo nu en dan van wachtwoord te veranderen of het gebruik van zogeheten password managers kunnen een oplossing bieden voor dit probleem. Uit de Cyber Barometer blijkt alvast dat 55 procent van de Belgen het een goed idee zou vinden als apps of sites hen zouden verplichten om regelmatig van wachtwoord te veranderen.'Ongeveer 56 procent van de Belgen blijkt zijn wachtwoorden te memoriseren, en dan vooral de jongere generaties. De onderzoekers juichen dat toe, maar stellen tegelijk vast dat 27 procent van de gebruikers hun inloggegevens ergens opschrijft. 'Het gaat dan vooral om de oudere generaties. Het wordt voor hen moeilijk als ze meerdere wachtwoorden tegelijk moeten onthouden', aldus Chedi. Volgens haar verklaart dit mogelijk ook het hoge aantal Belgen dat wachtwoorden recycleert.De Cyber Barometer bevat nog een aantal statistieken over hoe de Belg met wachtwoorden omspringt. Zo kiezen we het liefst voor een wachtwoord op basis van persoonlijke informatie (45 procent), zoals de naam van een huisdier, of voor iets wat gewoon makkelijk te onthouden is (20 procent).Toch gebruikt intussen al zo'n 53 procent van de Belgen een speciale tool om wachtwoorden automatisch op te slaan, in te vullen en op een veilige manier te genereren. Data News maakte vorig jaar een special rond Wereld Wachtwoordag, met de beste password managers en flink wat veiligheidstips. Je kan dat artikel hier nog eens teruglezen.