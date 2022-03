De Europese Unie zal de zogeheten Roam Like at Home-regeling met nog eens tien jaar verlengen, volgens plannen die donderdag door het Parlement zijn aangenomen. Dat houdt in dat consumenten minstens tot 2032 geen extra kosten betalen voor het gebruik van hun mobiele telefoon, wanneer zij binnen de EU naar het buitenland reizen.

De wetgeving is een vervolg is op de afschaffing van de roamingtoeslagen in 2017. Ze stelt ook dat gebruikers in het buitenland van dezelfde kwaliteit en snelheid van mobiele verbinding moeten kunnen genieten als in eigen land. Roamingaanbieders zullen verplicht worden diezelfde kwaliteit aan te bieden. Er is ook een bepaling in de nieuwe regels opgenomen die praktijken verbiedt die de kwaliteit van roamingdiensten verminderen, bijvoorbeeld door de verbinding om te schakelen van 4G naar 3G.

Oproep tot afschaffing van toeslagen

Europarlementariërs hebben er ook op aangedrongen om een einde te maken aan de toeslagen voor gesprekken binnen de EU, bijvoorbeeld wanneer er van België naar Italië wordt gebeld. Dit omdat het verschil tussen roaminggesprekken en gesprekken binnen de EU niet duidelijk is voor consumenten. De kosten van oproepen binnen de EU zijn momenteel beperkt tot 19 cent per minuut. Er is nu bepaald dat de Commissie dit moet onderzoeken en zal nagaan of een verdere verlaging van de plafonds noodzakelijk is.

De wholesale-tarieven voor roaming (dat zijn de bedragen die operatoren elkaar aanrekenen wanneer hun klanten andere netwerken gebruiken) zullen vanaf dit jaar worden beperkt tot twee euro per gigabyte en zullen geleidelijk dalen tot één euro in 2027. Als consumenten bij roaming hun contractuele limieten overschrijden, mogen de extra kosten niet hoger zijn dan de wholesale-prijsplafonds voor roaming.

Gratis toegang tot de hulpdiensten

Voorts werd bepaald dat reizigers en personen met een handicap zonder extra kosten toegang moeten krijgen tot noodhulpdiensten (per oproep of per sms), met inbegrip van het doorgeven van locatiegegevens van de beller. De operatoren zullen ook informatie moeten verstrekken over het Europese noodnummer 112.

Geert Bourgeois, Europees parlementslid en delegatieleider voor N-VA is tevreden met de verlenging van de roamingregels en steunt de nieuwe verordening voluit. 'Het afschaffen van de roamingtarieven in de EU sinds 2017 is een voorbeeld van hoe de EU een meerwaarde kan betekenen voor haar burgers en een tastbaar voordeel van onze Europese interne markt', stelt hij. 'De nieuwe verordening is bovendien niet louter een verlenging, maar zal ook de roamingkwaliteit en de transparantie voor de EU-consument verhogen.'

De wetgeving is een vervolg is op de afschaffing van de roamingtoeslagen in 2017. Ze stelt ook dat gebruikers in het buitenland van dezelfde kwaliteit en snelheid van mobiele verbinding moeten kunnen genieten als in eigen land. Roamingaanbieders zullen verplicht worden diezelfde kwaliteit aan te bieden. Er is ook een bepaling in de nieuwe regels opgenomen die praktijken verbiedt die de kwaliteit van roamingdiensten verminderen, bijvoorbeeld door de verbinding om te schakelen van 4G naar 3G.Europarlementariërs hebben er ook op aangedrongen om een einde te maken aan de toeslagen voor gesprekken binnen de EU, bijvoorbeeld wanneer er van België naar Italië wordt gebeld. Dit omdat het verschil tussen roaminggesprekken en gesprekken binnen de EU niet duidelijk is voor consumenten. De kosten van oproepen binnen de EU zijn momenteel beperkt tot 19 cent per minuut. Er is nu bepaald dat de Commissie dit moet onderzoeken en zal nagaan of een verdere verlaging van de plafonds noodzakelijk is.De wholesale-tarieven voor roaming (dat zijn de bedragen die operatoren elkaar aanrekenen wanneer hun klanten andere netwerken gebruiken) zullen vanaf dit jaar worden beperkt tot twee euro per gigabyte en zullen geleidelijk dalen tot één euro in 2027. Als consumenten bij roaming hun contractuele limieten overschrijden, mogen de extra kosten niet hoger zijn dan de wholesale-prijsplafonds voor roaming.Voorts werd bepaald dat reizigers en personen met een handicap zonder extra kosten toegang moeten krijgen tot noodhulpdiensten (per oproep of per sms), met inbegrip van het doorgeven van locatiegegevens van de beller. De operatoren zullen ook informatie moeten verstrekken over het Europese noodnummer 112.Geert Bourgeois, Europees parlementslid en delegatieleider voor N-VA is tevreden met de verlenging van de roamingregels en steunt de nieuwe verordening voluit. 'Het afschaffen van de roamingtarieven in de EU sinds 2017 is een voorbeeld van hoe de EU een meerwaarde kan betekenen voor haar burgers en een tastbaar voordeel van onze Europese interne markt', stelt hij. 'De nieuwe verordening is bovendien niet louter een verlenging, maar zal ook de roamingkwaliteit en de transparantie voor de EU-consument verhogen.'