De Nokia Bell prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt voor originele doctoraten in ICT gaat dit jaar naar Kasper Van Gasse.

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek geeft de prijs aan Van Gasse voor zijn onderzoek 'Heterogeneous silicon photonics for 5G and beyond', binnen de Photonics Research Group, een imec-onderzoeksgroep aan de UGent. Zijn onderzoek draait om het maken van optische en photonische chips voor 5G-netwerken. "Mijn onderzoek gaat over het ontwikkelen van geïntegreerde optische circuits voor 5G netwerken", zegt Van Gasse in een mededeling. "Ik probeer nieuwe optische chips te ontwikkelen die gebruik maken van bestaande CMOS-technologie, om de draadloze netwerken van de toekomst te realiseren. Op dit moment worden deze silicon photonic chips, die ook ontwikkeld worden bij imec, al gebruikt door Intel, Facebook en Cisco in hun datacenters. Via het onderzoek samen met Professor Gunther Roelkens en Johan Bauwelinck proberen we nu ook draadloze netwerken te versnellen door gebruik van silicon photonics."De Nokia Bell Scientific Award wordt georganiseerd door het Fonds Wegenschappelijk Onderzoek, samen met het fonds de la Recherche Scientifique, met de steun van Nokia Bell Labs. Bedoeling ervan is onderzoek in informatie- en communicatietechnologie te stimuleren.