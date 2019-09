Nokia lanceert twee nieuwe smartphones in het middensegment. Tegelijk breidt het merk haar feature phones uit met een goedkoop kleurrijk model, een clamshell voor de oudere generatie en een model dat tegen een stevige stoot kan.

HMD Global, het bedrijf dat sinds enkele jaren namens Nokia gsm's en smartphones uitbrengt, toont op IFA vijf nieuwe toestellen. Het bedrijf doet niet mee aan de race om de snelste, grootste of duurste smartphone maar breidt zijn basisaanbod van feature phones uit met interessante modellen.

Nokia 800

De meest in het oog springende is de Nokia 800 Touch, een grijze 'baksteen' bedoeld voor mensen 'die hun dagen doorbrengen op veeleisende werkplekken'. Het toestel is water- en stofdicht, kan tegen een stevige val en extreme temperaturen. Daarmee is het een beetje de opvolger van de Nokia 5100, een rugged toestel uit 2002.

Nokia 800 © PVL

De Nokia 800 heeft niet enkel naast de camera maar ook bovenaan een zaklamp ingebouwd. © PVL

Het gaat niet om een smartphone op Android, maar wel om een feature phone die ook over enkele internetfuncties beschikt. Zo zijn Google Assistant, WhatsApp en Facebook beschikbaar op het toestel. Extra handig is dat het toestel naast het licht voor de camera ook bovenaan een extra LED-zaklamp heeft die volgens het bedrijf veel krachtiger is dan het licht dat naast cameralens staat. Het toestel is beschikbaar vanaf oktober voor 109 euro in de kleuren black steel en desert sand.

Nokia 800 © PVL

Nokia 2720 Flip

Ook de flip phone of clamshell maakt zijn herintrede met de Nokia 2720 Flip. Een toestel dat je openklapt en grote toetsen heeft. Hiermee mikt Nokia bewust op de nichemarkt voor senioren. Een eenvoudig toestel, maar net zoals de Nokia 800 uitgerust met een paar moderne functies zoals Whatsapp, Facebook en Google Assistant. Extra interessant is dat het toestel ook een noodknop en ICE-informatiemenu (noodcontactpersonen) heeft.

De Nokia 2720 Flip mikt onder meer op gebruikers van een oudere generatie, met grote toetsen en een alarmknop. © PVL

Nokia 110

De Nokia 110, opvolger van de Nokia 105, is dan weer een eenvoudige feature phone met een aantal basisfuncties zoals een mp3-speler, camera en FM-radio, aangevuld met spelletjes zoals Snake.

De Nokia 110 is een klassieke gsm die het bedrijf spotgoedkoop in de markt zet. © PVL

Het toestel komt in verschillende kleuren en mikt enerzijds om mensen die geen smartphone willen, maar ook op mensen die af en toe afstand willen nemen van de notificatiestroom maar met een tweede toestel nog wel bereikbaar willen zijn (zonder elke dag te moeten herladen) of naar muziek willen luisteren.

Voor de prijs moet u dit tweede toestel alvast niet laten liggen want de Nokia 110 kost amper 20 euro.

Nokia 110 © PVL

Smartphones

Tot slot stelt HMD de Nokia 7.2 en 6.2 voor. Die eerste mikt volop op het middensegment aan 299 euro (4GB RAM) of 349 euro (6 gigabyte RAM. De telefoon beschikt over een 8 megapixel ultra wide (118°) lens, een 5 megapixel dieptesensor en een 48 megapixel Zeiss-camera. Daarbij heeft Nokia naar eigen zeggen bijzonder veel aandacht geschonken aan de camerasoftware om daarmee verschillende cameralenzen softwarematig na te maken. Bijvoorbeeld om een bokeh-effect te geven. Vooraan zit een 20 megapixel selfiecamera.

De Nokia 7.2 is een midrange smartphone. De iets goedkopere 6.2 ziet er identiek uit, op het Zeiss-logo na. © PVL

Het toestel heeft plaats voor twee simkaarten, heeft een 6,3 inch scherm, draait op Android 9 (Pie) met een Snapdragon 660 en heeft een 3.500 mAh batterij.

De Nokia 6.2 mikt nog een prijsklasse lager en is beschikbaar voor 199 euro (3GB RAM) of 249 euro (4 gigabyte RAM). Qua design zijn beide toestellen vrijwel identiek. Ook hier krijgen we een 6,3 inch 1080p+ scherm met een 3,500 mAh batterij. De processor is een Snapdragon 636, iets trager dan de Snapdragon 660 uit de Nokia 7.2

Het voornaamste verschil is dat Nokia het hier zonder Zeiss-camera doet. In de plaats krijgen we een 16 megapixel sensor, 8 megapixel wide-angle (118°) en eveneens een 5 megapixel dieptesensor. Vooraan zit er een 8 megapixel camera.