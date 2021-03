Nokia wil door de samenwerking haar netwerkapparatuur beter koppelen aan het cloudaanbod van AWS.

De samenwerking, die in de kantoren van Nokia zal doorgaan, heeft als doel om de mogelijkheden van beide bedrijven rond 5G en de cloud te verkennen. De bedoeling is om de RAN van Nokia, Open RAN, Cloud Ran en edge oplossingen kunnen werken met AWS Outposts.

Dat moet er voor zorgen dat telecomoperatoren of bedrijven die een privaat 5G-netwerk draaien ook AWS kunnen gebruiken voor dat mobiel netwerk. Denk daarbij aan netwerkvirtualisatie, of het toevoegen van lagen voor de core of RAN, maar ook netwerkfuncties koppelen aan een schaalbare cloud.

Nokia noemt drie domeinen waar het gaat samenwerken met AWS: het onboarden en valideren van Nokia's 5G vDU (virtualized distributed unit) op AWS Outposts met Amazon EKS. De implementatie van Nokia's vCU (virtualized centralized unit) met AWS Outposts en AWS Local Zones op Amazon EKS en ten derde een proof-of-concept voor een end-to-end oplossing van Nokia's Cloud RAN en standalone core netwerk op AWS.

Mogelijkheden verkennen

De samenwerking komt op dit moment dus niet neer op een concreet commercieel aanbod, maar gaat in deze fase vooral om het samen verkennen van de mogelijkheid.

AWS wil als een van de grootste cloudaanbieders maar al te graag meespelen in de enorme markt die 5G zal creëren. Voor Nokia kan een degelijk aanbod dat 5G-technologie vlot laat integreren met cloudoplossingen dan weer nuttig zijn om zichzelf relevanter te maken en nieuwe toepassingen voor 5G naar de markt te brengen.

De samenwerking, die in de kantoren van Nokia zal doorgaan, heeft als doel om de mogelijkheden van beide bedrijven rond 5G en de cloud te verkennen. De bedoeling is om de RAN van Nokia, Open RAN, Cloud Ran en edge oplossingen kunnen werken met AWS Outposts.Dat moet er voor zorgen dat telecomoperatoren of bedrijven die een privaat 5G-netwerk draaien ook AWS kunnen gebruiken voor dat mobiel netwerk. Denk daarbij aan netwerkvirtualisatie, of het toevoegen van lagen voor de core of RAN, maar ook netwerkfuncties koppelen aan een schaalbare cloud.Nokia noemt drie domeinen waar het gaat samenwerken met AWS: het onboarden en valideren van Nokia's 5G vDU (virtualized distributed unit) op AWS Outposts met Amazon EKS. De implementatie van Nokia's vCU (virtualized centralized unit) met AWS Outposts en AWS Local Zones op Amazon EKS en ten derde een proof-of-concept voor een end-to-end oplossing van Nokia's Cloud RAN en standalone core netwerk op AWS.De samenwerking komt op dit moment dus niet neer op een concreet commercieel aanbod, maar gaat in deze fase vooral om het samen verkennen van de mogelijkheid.AWS wil als een van de grootste cloudaanbieders maar al te graag meespelen in de enorme markt die 5G zal creëren. Voor Nokia kan een degelijk aanbod dat 5G-technologie vlot laat integreren met cloudoplossingen dan weer nuttig zijn om zichzelf relevanter te maken en nieuwe toepassingen voor 5G naar de markt te brengen.