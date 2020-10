Nokia gaat in samenwerking met NASA een 4G-netwerk bouwen op de maan. Dat maakte het Finse telecombedrijf maandag bekend. Het is het eerste mobiele netwerk op de maan.

De mobiele verbinding moet vanaf eind 2022 in werking zijn en is onderdeel van het Artemis-programma van NASA. Daarmee wil het Amerikaanse ruimteagentschap een "duurzame menselijke aanwezigheid" op de maan hebben voor het eind van het decennium.

De 4G-verbinding zal gebruikt worden om astronauten via audio en video te laten communiceren en om data uit te wisselen tussen apparaten en sensoren. Met het netwerk kunnen bovendien maankarretjes bestuurd worden.

De netwerkapparatuur komt van Nokia, maar de Finnen partneren met Intuitive Machines om hun technologie te integreren in de maanlander en om het vlot uit te rollen op het maanoppervlak. Het netwerk zal zichzelf configureren. De eerste bemande missie naar de maan is pas voor 2024, maar in de komende jaren worden er wel al maanwagens en andere apparatuur naar de maan gestuurd.

Het netwerk zal bestaan uit een LTE base station met geïntegreerde Evolved Packed Core (EPC) functionaliteiten. LTE toestellen voor gebruikers, RF antennes en beheersoftware voor operaties en onderhoud.

Nokia laat ook weten dat de apparatuur specifiek is ontworpen om de extreme omstandigheden op de maan, als wel als de lancering en landing te overleven.

Volgens Nokia is voor 4G gekozen omdat die netwerktechnologie zich al bewezen heeft als betrouwbaar. Bovendien is er volop apparatuur beschikbaar die met 4G overweg kan. Wel wordt onderzocht of er op termijn ook 5G in de ruimte gebruikt kan worden.

