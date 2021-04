Het Finse technologiebedrijf Nokia en de Chinese computerfabrikant Lenovo hebben een akkoord gesloten om alle onderlinge disputen over patenten te beëindigen.

Lenovo zal een niet vrijgegeven som betalen aan Nokia. Het Finse bedrijf was in 2019 in verschillende landen een juridische strijd begonnen tegen Lenovo omdat het Chinese bedrijf volgens Nokia patenten op technologie voor videocompressie niet respecteerde. Lenovo trok in Californië vervolgens naar de rechter.

Uit de winkenrekken

In september oordeelde een rechtbank in het Duitse München dat Lenovo wel degelijk een van de patenten van Nokia had geschonden en dat het bedrijf producten uit de winkelrekken moest halen. Een rechtbank in beroep schortte dat bevel twee maanden later wel op.

Volgens Nokia lost de schikking alle lopende patentdisputen tussen de partijen op. Bij Lenovo luidt het dat het akkoord toekomstige samenwerkingen tussen de bedrijven mogelijk maakt, 'in het voordeel van consumenten wereldwijd'.

Lenovo zal een niet vrijgegeven som betalen aan Nokia. Het Finse bedrijf was in 2019 in verschillende landen een juridische strijd begonnen tegen Lenovo omdat het Chinese bedrijf volgens Nokia patenten op technologie voor videocompressie niet respecteerde. Lenovo trok in Californië vervolgens naar de rechter.In september oordeelde een rechtbank in het Duitse München dat Lenovo wel degelijk een van de patenten van Nokia had geschonden en dat het bedrijf producten uit de winkelrekken moest halen. Een rechtbank in beroep schortte dat bevel twee maanden later wel op. Volgens Nokia lost de schikking alle lopende patentdisputen tussen de partijen op. Bij Lenovo luidt het dat het akkoord toekomstige samenwerkingen tussen de bedrijven mogelijk maakt, 'in het voordeel van consumenten wereldwijd'.