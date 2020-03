Nokia gaat een samenwerking aan met chipmaker Marvell. Tegelijk versterkt het de samenwerking met Intel om zo 5G- en cloudapparatuur te ontwikkelen.

De samenwerking met Marvell Technology komt neer op de ontwikkeling van een system-on-a-chip (SoC) voor ReefShark. Een chipset in base stations voor 5G. Daarbij wordt Nokia's draadloze technologie gecombineerd met het ARM processorplatform van Marvell.

Daarnaast gaat Nokia verder samenwerken met Intel. De 5G AirScale radio access solutions zullen Intel-technologie bevatten. De twee zullen ook doorgaan met op maat gemaakte ASIC oplossingen in de radio portfolio van Nokia en Nokia zal Intels Xeon processors van de 2e generatie in haar AirFrame cloud datacenteroplossing gebruiken.

Nokia werkte al langer samen met Intel en dat partnerschap wordt nu uitgebreid. Tegelijk wordt Marvell voortaan een partner waar het Finse bedrijf mee samenwerkt voor de ontwikkeling van haar SoC voor ReefShark.

Die keuze is niet zo onlogisch. Nokia staat sterk in de ontwikkeling van draadloze technologie en heeft daar decennialang patenten in, maar niet zozeer in de ontwikkeling van chips die in een mobiel landschap zowel klein, energiezuinig als krachtig moeten zijn.

De samenwerking met Marvell Technology komt neer op de ontwikkeling van een system-on-a-chip (SoC) voor ReefShark. Een chipset in base stations voor 5G. Daarbij wordt Nokia's draadloze technologie gecombineerd met het ARM processorplatform van Marvell.Daarnaast gaat Nokia verder samenwerken met Intel. De 5G AirScale radio access solutions zullen Intel-technologie bevatten. De twee zullen ook doorgaan met op maat gemaakte ASIC oplossingen in de radio portfolio van Nokia en Nokia zal Intels Xeon processors van de 2e generatie in haar AirFrame cloud datacenteroplossing gebruiken.Nokia werkte al langer samen met Intel en dat partnerschap wordt nu uitgebreid. Tegelijk wordt Marvell voortaan een partner waar het Finse bedrijf mee samenwerkt voor de ontwikkeling van haar SoC voor ReefShark.Die keuze is niet zo onlogisch. Nokia staat sterk in de ontwikkeling van draadloze technologie en heeft daar decennialang patenten in, maar niet zozeer in de ontwikkeling van chips die in een mobiel landschap zowel klein, energiezuinig als krachtig moeten zijn.