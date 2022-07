Els Bellens is redactrice bij Data News.

De Finse telecomreus verwacht dat later dit jaar het chiptekort deels zal zijn opgelost. Dat zegt het bedrijf bij het bekendmaken van zijn kwartaalcijfers.

En die cijfers, voor het tweede kwartaal, zijn dus goed. Nokia deed het beter dan verwacht, deels door een grote vraag naar 5G-apparatuur. Winsten voor het kwartaal stegen naar 714 miljoen euro, tegenover 682 miljoen vorig jaar. Het bedrijf verwacht aan het einde van het jaar inkomsten binnen te halen van 23,5 tot 24,7 miljard euro.

Nokia verwacht bovendien dat het over enkele maanden nog iets vlotter zal worden om zaken te doen. De sector worstelt al sinds 2020 met een tekort aan halfgeleiders. Dat had niet alleen effect op telecom-apparatuur, maar bijvoorbeeld ook op autobouwers en leveranciers van allerlei computerhardware. Dat tekort zou volgens Nokia later dit jaar en begin volgend jaar minder prangend moeten worden, zegt CEO Pekka Lundmark aan nieuwsagentschap Reuters.

