HMD Global, het bedrijf dat sinds enkele jaren de toestellen van Nokia produceert, heeft woensdag zijn eerste tablet onthuld. Het gaat om de Nokia T20, een Android-device met een 2K-scherm van 10,4-inch en een prijskaartje vanaf 219 euro.

De T20 is niet de eerste Android-tablet voor Nokia. Zo lanceerden de Finnen in 2014 al de N1. Een jaar eerder zag de Nokia Lumia 2520 het levenslicht, maar dat was een toestel met Windows RT als besturingssysteem. Voor HMD Global is het de eerste tablet die het bedrijf onder de Nokia-merknaam op de markt brengt.

Krachtige batterij

De Nokia T20 draait op Android 11 en is onderdeel van het Android Enterprise Recommended (AER)-programma. Dat houdt in dat de tablet voldoet aan strenge normen waardoor bedrijven de hardware op een veilige manier kunnen implementeren en beheren. De nieuwe tablet valt ook onder HMD Enable Pro, de enterprise mobility management-oplossing die ondernemingen helpt om hun toestellen te beheren vanuit een zogeheten one-stop-shop interface.

HMD Global voorzag de tablet van een krachtige 8200mAh-batterij. Die staat volgens de fabrikant garant voor vijftien 15 uur surfen op het web, zeven uur telefonische vergaderingen of tien uur kijken naar films. Het scherm straalt weinig blauw licht uit, wat goed nieuws is voor de ogen (en nachtrust) van de gebruiker.

Andere noemenswaardige features zijn de camera's van 8 en 5 megapixel, stereoluidsprekers en dubbele microfoons. Eigenaars van een Nokia T20 zijn verder verzekerd van twee jaar OS-upgrades en drie jaar aan maandelijkse beveiligingsupdates.

Prijzen en verkrijgbaarheid

De Nokia T20 komt in december op de markt, eerst in een configuratie van 4GB werkgeheugen, 64GB opslagcapaciteit, en LTE plus WiFi. De richtprijs bedraagt 249 euro. Later volgt er ook een WiFi-only uitvoering die 219 euro gaat kosten.

