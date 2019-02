Nokia probeert het verschil te maken met vijf camera's

De Nokia 9 PureView, het nieuwe vlaggenship voor de Finse smartphonemaker, moet het hebben van degelijke, maar weinig spectaculaire hardware. Wel opvallend aan dit toestel: de vijf camera's aan de achterkant, die samenwerken om tot 'de rijkste beeldopname mogelijk' te komen, aldus Nokia.

Het toestel heeft daarvoor vijf 12 megapixel-camera's, en een infrarood sensor op de achterkant. Twee van die camera's gebruiken een RGB-sensor om kleuren te vatten, de andere drie zijn monochroom en zouden zo meer licht kunnen opnemen. Op donkere plekken kunnen de camera's ook nog eens tot vier keer kort na elkaar een opname maken, die vervolgens tot één foto worden samengevoegd.

Het idee daarachter is hetzelfde dat eerder al door pakweg Samsung en Huawei werd toegepast, zij het deze keer met meer camera's. De smartphone neemt een van de twee kleurenfoto's als basis, en voegt daar details aan toe die het uit de andere foto's haalt. Door verschillende lenzen te gebruiken, kunnen lichtinval en schaduwen scherper in beeld worden gebracht. Deze setup zou gebruikers ook meer controle geven over dieptezicht.

De foto's gaan daarbij tot 240 megapixels aan resolutie. En uiteraard kan je in RAW-formaat werken, als je dat wil. Het toestel is standaard overigens voorzien van 128 GB aan intern geheugen, kwestie van ook meerdere van die foto's te kunnen opslaan.

Camera-opbod

Waar twee camera's aan de achterkant ondertussen redelijk normaal is geworden, is het met camera's net als met scheermesjes: hoe meer hoe beter. Zo lijkt het toch. Nogal wat modellen komen uit met drie camera's achteraan. Asus viel op MWC vorig jaar op met de ZenFone 5 Lite, die niet alleen een dubbele camera achteraan had, maar ook was uitgerust met een dubbele selfie-camera, vooraan. Samsungs A9 smartphone, die eind vorig jaar uitkwam, deed het dan weer met vier camera's achteraan.

En nu is er dus Nokia, met vijf. Afgaande op de foto's van het toestel, past er met wat propwerk nog wel eentje bij. Vraag is of dat nodig is, maar die vraag stelden we ons drie camera's geleden al.

De rest van de PureView 9 voelt trouwens aan als een degelijke telefoon, die een jaar te laat uitkomt om hoge ogen te gooien. De doelgroep lijkt hierbij vooral de foto-liefhebber te zijn. Met een prijs van 699 dollar wordt deze Nokia 9 PureView het vlaggenschip van het bedrijf.

Retro en Go

De PureView 9 is daarbij wel een uitschieter in het Nokia gamma. Het bedrijf zet de voorbije jaren dan ook vooral in op het goedkopere segment. In die categorie komt het dit jaar uit met de Nokia 1 Plus, een simpel toestel met 5,45 inch scherm dat draait op de lichtere Go editie van Android 9 Pie. Dit toestel komt in de winkel voor 89 euro (8GB opslag) of 99 euro (16 GB opslag). Ook net gelanceerd: de Nokia 3.2 en 4.2. Nog steeds bijzonder simpele en betaalbare toestellen, die draaien op Android One, een instapversie van Android die is gemaakt voor lichtere hardware, maar al wel functies als Google Assistant toelaat. De Nokia 3.2 komt op de markt voor 129 euro, de 4.2 voor 169 euro.

Net als vorige jaren, brengt Nokia overigens weer een 'retro' model uit. De Nokia 210 ziet er met zijn blokkerige vorm en dikke toetsen zeer 'nineties' uit en is net geen feature phone. Het ding laat je surfen op het web en posten op Facebook, maar levert verder geen zware prestaties. Voor een richtprijs van dertig euro is dat misschien ook niet echt te verwachten. Wel aan boord voor de liefhebbers: Snake.