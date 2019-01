Nokia schrapt ruim honderd banen in Antwerpen

Het nieuws over het banenverlies komt er na een eerdere aankondiging van Nokia in oktober dat de strategische groeiplannen van het bedrijf versneld werden en er ingezet zou worden op kostenefficiëntie. Deze maatregelen leiden in Europa ook tot een reductie in het personeelsbestand, raakte vandaag bekend.

Ondanks de aankondiging in oktober komt het verlies van 107 banen in Antwerpen toch als een verrassing, stelt vakbondssecretaris Peggy Schuermans van het LBC-NVK. "We wisten wel al dat er een hervorming zat aan te komen, omdat in oktober een herstructureringsbudget was bekendgemaakt."

"De geplande afvloeiingen zullen stapsgewijs uitgevoerd worden tijdens 2019. Er is momenteel geen plan tot collectief ontslag", laat het bedrijf weten in een statement. Volgens de bonden wil de directie de ontslagen spreiden in de tijd en zo de procedures van de wet-Renault omzeilen, maar dat wordt tegengesproken. "Het gaat over een verlies van 107 banen op een totaal van 1.403 voltijdse medewerkers in België, dat zijn er te weinig voor de wet-Renault", stelt het bedrijf.

'Werknemers herpositioneren'

Nokia wil zo veel mogelijk werknemers een nieuwe plaats geven binnen het bedrijf. "Aangezien we ongeveer 55 vacatures hebben in België, verwachten we dat we een groot aantal collega's kunnen herpositioneren en het aantal ontslagen tot een minimum kunnen beperken."

Er wordt ook gewezen naar een eerdere ontslagronde, na de overname in 2016 van Alcatel-Lucent door Nokia. Toen kreeg uiteindelijk de helft van de 126 medewerkers waarvan de baan verloren ging een andere positie. Sinds midden 2017 is Nokia Bell de nieuwe naam van het bedrijf.

De vakbonden blijven ondertussen vooral met veel vragen zitten. "Wat de verdere impact van dit plan in 2020 gaat zijn, is op dit moment compleet onduidelijk." De bonden willen snel rond de tafel gaan zitten met de directie.

Ook in Frankrijk en Finland banen geschrapt

In thuisland Finland wil Nokia dit jaar 350 jobs doen verdwijnen of zowat 6 procent van de 6.000. Ook dit is een onderdeel van de operatie om wereldwijd 700 miljoen euro kosten te schrappen. Ook in Frankrijk verdwijnen banen bij de Finse telecomuitruster. Nokia wil er 460 jobs schrappen in de periode 2019 en 2020.