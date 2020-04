De Finse telecomuitruster Nokia heeft een meerjarencontract afgesloten met Airtel, een van de grootste Indiase operatoren van mobiele telefonie. Dat meldt Nokia dinsdag. Met de overeenkomst kan de basis gelegd worden voor de ontwikkeling van 5G in India.

Het contract heeft een waarde van bijna een miljard dollar, meldt een bron dichtbij het dossier aan het Franse persagentschap AFP. Het Finse bedrijf zal zorgen voor de uitrusting die "Airtel moet toelaten om de capaciteit van zijn netwerken te vergroten, in het bijzonder 4G, en de klantervaring te verbeteren", klinkt het. "Deze netwerken (...) zullen Airtel het best mogelijke platform bieden voor de lancering van 5G-netten in het hele land", luidt het voorts.

De uitrol van de netwerken zou afgerond moeten zijn tegen eind 2022. Met een bevolking van 1,3 miljard mensen vormt India een van de grootste telecommarkten ter wereld. Nokia verwacht dat het land binnen vijf jaar 920 miljoen unieke klanten voor mobiele telefonie zal tellen.

Het contract heeft een waarde van bijna een miljard dollar, meldt een bron dichtbij het dossier aan het Franse persagentschap AFP. Het Finse bedrijf zal zorgen voor de uitrusting die "Airtel moet toelaten om de capaciteit van zijn netwerken te vergroten, in het bijzonder 4G, en de klantervaring te verbeteren", klinkt het. "Deze netwerken (...) zullen Airtel het best mogelijke platform bieden voor de lancering van 5G-netten in het hele land", luidt het voorts. De uitrol van de netwerken zou afgerond moeten zijn tegen eind 2022. Met een bevolking van 1,3 miljard mensen vormt India een van de grootste telecommarkten ter wereld. Nokia verwacht dat het land binnen vijf jaar 920 miljoen unieke klanten voor mobiele telefonie zal tellen.