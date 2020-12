5G-netwerken moeten nog goed en wel uitgerold worden, maar de krijtlijnen voor 6G worden wel al getrokken. Het Europese 6G-onderzoeksproject gaat Hexa-X heten en wordt geleid door Nokia.

Oogt het vreemd dat er nu al werk gemaakt wordt van 6G op een moment dat 5G nog nauwelijks beschikbaar? Hoeft niet: het is nooit anders geweest in de telecomsector. Ook toen operatoren nog volop bezig waren of moesten beginnen om de mobiele netwerken van de tweede, derde, en vierde generatie op te zetten, werden al werkgroepen en projecten opgericht om de opvolger uit te tekenen.

Het is dus niet anders met wat nu al 6G genoemd wordt. Hexa-X heet het 6G-onderzoeksproject dat van Europese steun in het kader van Horizon 2020 kan genieten. Het project wordt geleid door Nokia, met Ericsson als 'technical manager'. In totaal gaat het om 25 partners, waaronder universiteiten (o.a. Aalto, Oulu, Dresden, Pisa), fabrikanten (o.a. Intel, Siemens) en uiteraard ook netwerkoperatoren zoals Telefonica en Orange.

'6G wordt een netwerk met een zesde zintuig'

Samen moeten de 25 partners van Hexa-X hun schouders zetten onder de ontwikkeling van mobiele technologie van de volgende generatie die we dus gemakshalve alvast 6G mogen noemen. Hoe dat er precies zal uitzien blijft (uiteraard) nog erg vaag. To connect human, physical, and digital worlds with a fabric of 6G key enablers, leest de titel van de visietekst. Langzaamaan zal het project uitgroeien tot concrete use cases, mogelijke producten, diensten en scenario's, waarna de precieze technologie en architectuur kan vastgelegd worden.

"Ook al is er nog veel innovatie in 5G te verwachten, werken we in onze onderzoekslabo's toch al aan 6G", zegt Peter Vetter, Head of Access & Devices Research bij Nokia Bell Labs. "In een 6G-tijd zullen we toepassingen zien die niet alleen mensen met machines verbinden, maar die ook mensen met de digitale wereld verbinden. Denk dan aan veilige en privé verbindingen voor bijvoorbeeld preventieve gezondheidszorg. Of aan een 6G-netwerk met een zesde zintuig dat instinctief begrijpt wat onze bedoeling is, en dat vervolgens onze interacties met de fysieke wereld efficiënter maakt of dat zelfs anticiperen op onze noden en ons zo productiever maken", aldus Vetter.

'6G beschikbaar vanaf 2030'

Dat Nokia het project mag trekken is geen grote verrassing. Nokia Bell Labs - de R&D poot van Nokia - was ook al erg betrokken bij de ontwikkeling van de 5G- en 4G-technologie. Typisch is de doorlooptijd van een nieuwe generatie mobiele technologie zo'n tien jaar. Nokia verwacht dus dat tegen 2030 de eerste 6G-netwerken commercieel beschikbaar zullen zijn. België is traditioneel trouwens niet bij de eerste landen. Ter vergelijking: 4G werd in België pas grootschalig gelanceerd in 2014, nadat Clearwire in 2012 een soort '4G-lite' lanceerde. Een '5G-lite' hebben we pas sinds dit jaar. Volgend jaar volgt allicht de spectrumveiling, waarna 2022 waarschijnlijk het jaar van de grootschalige 5G-uitrol wordt.

Overigens staat Europa niet alleen. Er is ook nog de Next G Alliance en O-RAN Alliance die werk moeten maken van 6G in de Verenigde Staten. En uiteraard stopt ook de Chinese overheid heel wat centen in een 6G-onderzoeksgroep. Daar is ondertussen al sprake van superhoge terahertz-frequenties die zelfs een koppeling zou kunnen opleveren met het menselijk lichaam en brein. Afspraak in 2030.

