Het Finse telecombedrijf Nokia verlaat de Russische markt wegens de oorlog in Oekraïne. Dat meldt het bedrijf dinsdag in een persbericht. Door de beslissing verliezen mogelijk 2.000 werknemers hun job.

'Sinds de eerste dagen van de invasie in Oekraïne is het voor Nokia duidelijk dat de voortzetting van onze aanwezigheid in Rusland niet mogelijk zou zijn', klinkt het. De afgelopen weken besloot het bedrijf daarom al leveringen op te schorten, nieuwe activiteiten stop te zetten en bepaalde activiteiten, zoals onderzoek en ontwikkeling, uit Rusland te verplaatsen. 'We kunnen nu aankondigen dat we de Russische markt zullen verlaten.'

Nokia telt zowat 2.000 medewerkers in Rusland, van wie ongeveer 200 in onderzoek en ontwikkeling tewerkgesteld zijn. 'Het is helaas onvermijdelijk dat we banen moeten schrappen. Voor sommige functies buiten Rusland zullen we echter wel overplaatsingen aanbieden', aldus een woordvoerder van de Finse groep.

Netwerken blijven in de lucht

Westerse regeringen hadden om humanitaire redenen hun bezorgdheid geuit over het risico dat het telecommunicatienetwerk in Rusland het zou laten afweten. Het is namelijk belangrijk dat de informatiestroom en de toegang tot het internet gewaarborgd blijven. Daarom zal Nokia trachten de netwerken in stand te houden en vraagt het de nodige vergunningen om dat, in overeenstemming met de huidige westerse sancties, mogelijk te maken.

Op financieel vlak hoeft de terugtrekking uit Rusland geen grote gevolgen te hebben. Het land was in 2021 goed voor 2 procent van de netto-omzet van Nokia. 'Gezien de sterke vraag vanuit andere regio's, verwachten we niet dat deze beslissing invloed zal hebben op onze vooruitzichten van 2022', aldus het Finse bedrijf.

'Sinds de eerste dagen van de invasie in Oekraïne is het voor Nokia duidelijk dat de voortzetting van onze aanwezigheid in Rusland niet mogelijk zou zijn', klinkt het. De afgelopen weken besloot het bedrijf daarom al leveringen op te schorten, nieuwe activiteiten stop te zetten en bepaalde activiteiten, zoals onderzoek en ontwikkeling, uit Rusland te verplaatsen. 'We kunnen nu aankondigen dat we de Russische markt zullen verlaten.' Nokia telt zowat 2.000 medewerkers in Rusland, van wie ongeveer 200 in onderzoek en ontwikkeling tewerkgesteld zijn. 'Het is helaas onvermijdelijk dat we banen moeten schrappen. Voor sommige functies buiten Rusland zullen we echter wel overplaatsingen aanbieden', aldus een woordvoerder van de Finse groep. Westerse regeringen hadden om humanitaire redenen hun bezorgdheid geuit over het risico dat het telecommunicatienetwerk in Rusland het zou laten afweten. Het is namelijk belangrijk dat de informatiestroom en de toegang tot het internet gewaarborgd blijven. Daarom zal Nokia trachten de netwerken in stand te houden en vraagt het de nodige vergunningen om dat, in overeenstemming met de huidige westerse sancties, mogelijk te maken. Op financieel vlak hoeft de terugtrekking uit Rusland geen grote gevolgen te hebben. Het land was in 2021 goed voor 2 procent van de netto-omzet van Nokia. 'Gezien de sterke vraag vanuit andere regio's, verwachten we niet dat deze beslissing invloed zal hebben op onze vooruitzichten van 2022', aldus het Finse bedrijf.